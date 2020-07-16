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女童陪媽媽購物突驚嚇跳起「2人傻在原地」…噁男襲臀快閃「全被錄」下場慘

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▲▼ 日本智能超市 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲婦人在超市購物，一旁的女兒突然跳了起來，2人錯愕中經路人告知，才知道路過的洪男出手襲臀。（示意圖，與新聞事件無關／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

一名婦人於2019年10月間超市購物時，一旁6歲的女兒突然嚇到跳起來，經旁邊民眾提醒，才知道剛剛路過的洪姓男子，拍了女兒臀部一下，憤而報警；洪男於審理中，稱看女童太可愛，原想摸她頭打招呼，卻「滑了一下」摸到臀部，北院日前依違反兒童性騷防治法，判他有期徒刑4月、得易科罰金。

洪男於案發時，看到6歲女童與母親在冷凍櫃前購物，靠近時將左手的袋子換到右手、迅速拍了女童臀部一下，女童嚇到跳起來引起母親注意，一旁的洪男則裝沒事般離去，留下錯愕的母女倆。

母親經看到一切的洪女告知後，憤而報警；洪男於審理中辯稱，他本來只想摸女童頭打招呼，但當時手上的杯子滑了一下，他才不小心碰到臀部，且當時有些暈眩站不穩，眼睛也閉了一下。

法官勘驗監視器，發現洪男經過女童身邊時，身體傾斜了一下，隨即從旁穩步離開，且手上也沒拿甚麼杯子，洪女也證稱洪男走路很穩，認定洪男的說法是為推卸責任、性騷女童犯行明確，判他4月徒刑。

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