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7歲女童嫩心臟「變成細菌覓食地」 醫嚇：心門被吃光了…父母一聽後悔不已！

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▲▼幼兒,女童,寶寶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲7歲女童心臟裡全是細菌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北荊州市7歲女孩晴晴（化名）自幼患有先天性心臟缺損，因一直未治療，引來細菌盤踞並「啃噬」心臟，來勢洶洶的感染性心內膜炎讓生命岌岌可危。武漢兒童醫院心胸外科專家日前手術修復被細菌「啃」壞的「心門」，挽回孩子一命。7月13日，逃出鬼門關的晴晴出院回家。

據《北京晚報》報導，7歲女孩晴晴來自荊州，一雙眼睛格外靈氣動人，平時總愛咧著嘴露出兩顆小虎牙。今年5月底，她感到身體乏力，但父母見她沒發燒、咳嗽，便沒太在意。

沒過幾天，晴晴病情突然加重，不僅反復發燒、面部水腫，還出現全身無力、呼吸急促，被家人緊急送去醫院。當地醫生判斷，孩子是呼吸、心力衰竭合併肺部重度感染，情況十分危急，建議儘快轉院。

很快，晴晴轉到武漢兒童醫院治療。進一步檢查發現，孩子心臟明顯能聽到雜音。一檢查，她患有先天性心臟室間隔缺損，右心室、右心房增大，三尖瓣關閉不全，而且在心臟三尖瓣處還附著大量細菌贅生物（vegetations）。

▲▼家長，監護權，法定代理人，家庭，一家三口。（圖／pixabay）

▲都是因為家長忽視了孩子的病情。（圖／pixabay）

醫生判斷，孩子是因反復感染，又合併心臟室間隔缺損引發感染性心內膜炎（Infective endocarditis）。因為病情十分兇險，晴晴被收治進武漢兒童醫院ICU。

抗感染治療期間，醫生發現，晴晴心臟內的贅生物仍在增大，一旦脫落可能導致肺動脈栓塞，造成生命危險，必須儘快手術清除。為了保證術後恢復順利，醫生一邊治療改善基礎狀態，一邊積極準備，隨時進行心臟手術。

經過近5周的抗感染治療，晴晴感染得到控制，6月25日進行最關鍵的手術。術中，醫生打開心臟一看，晴晴的主動脈瓣脫垂、三尖瓣隔瓣和後瓣有大量贅生物，這些細菌幾乎「吃」掉了心臟的三尖瓣（triscuspid valve，又稱右房室瓣right atrioventricular valve）。

醫學團隊馬上為晴晴切除贅生物，進行三尖瓣成形、室間隔和房間隔修補，最終手術成功。孩子終於度過了難關，術後恢復情況良好，7月13日出院。

談起孩子的病情，父母後悔不已。原來，晴晴出生後不久就查出患有心室中膈缺損（ventricular septal defect），由於家庭經濟困難，再加上心臟缺損不大，一直拖著沒有治療。因為平時孩子身體也十分健康，父母漸漸便沒把這事放在心上。

專家指出，正常的心內膜和瓣膜非常光滑，一般不會附著細菌；因為晴晴心臟有缺損，非常容易受到細菌感染，細菌附著在瓣膜上，像滾雪球一樣形成了贅生物，最終引起細菌性感染性心內膜炎。他緊急提醒，如果是患有先天性心臟病的孩子，應該及早就醫，防止把小病拖成大病。

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