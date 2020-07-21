藝FUN券申請逾300萬人　李永得：抽籤可能超過200萬個中獎

▲藝FUN券申請逾300萬人，將公開抽籤，文化部長李永得在直播前透露：抽籤可能超過200萬個中獎。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出每份600元，總計發行200萬份之「藝FUN券」今（21）日中午12時公開抽獎，文化部長李永得表示，將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據採公平的方式抽獎，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，「而很有可能會超過」，目前評估可能至230萬人，若超過屆時文化部將會加碼放送。

「藝FUN券」自18日上午9點開放下載註冊，至20日晚上9點截止，共計約303萬人完成登記，因此將以抽籤方式抽出獲得「藝FUN券」的人選。今（21）日中午12時由黃子佼主持，行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得於「文化部官方臉書」及「Youtube頻道」直播抽籤，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

請繼續往下閱讀...

▲藝FUN券21日中午12點由唐鳳政委、文化部長李永得公開抽籤。（圖／記者林育綾攝）

文化部說明，抽籤方式將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人。而文化部長李永得也透露「很有可能會超過，但也不是絕對」，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，經費將會另外找，鼓勵大家一起挺藝文。

除了即時觀看直播，文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知，以及查看手機簡訊、App訊息中心或官網「藝FUN券」專區，以利及時獲得中獎資訊，文化部將於21日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。

▲文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知（圖／文化部）



已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，以具體行動挺藝文。

有關「藝FUN券」使用的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979）或App文字客服，其餘時間則可利用客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）聯繫處理。

公開抽籤直播平台

文化部官方臉書：https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw/

Youtube直播：https://www.youtube.com/watch?v=avvYkTfaMZg