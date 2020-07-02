三星Galaxy Note 20 Ultra美背曝光！新色「神秘銅」一同亮相

▲三星Galaxy Note 20 Ultra美背照意外曝光。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

外界傳聞，三星電子將於8月舉辦線上活動，以公布Galaxy Note 20系列新機；不過就當外界針對Galaxy Note 20系列手機進行猜測時，有推特爆料達人在三星俄羅斯官網上意外曝光了Galaxy Note 20 Ultra的「美背照」，且圖片中顯示，Galaxy Note 20 Ultra的顏色為「神秘銅」（Mystic Bronze）。

根據@MaxWinebach在推特上指出，三星俄羅斯官網疑似是不小心公佈了Galaxy Note 20 Ultra的外觀照片；從圖片中可見到，Galaxy Note 20 Ultra所採用的相機模組近似於Galaxy S20 Ultra。

不過，Galaxy Note 20 Ultra的外觀設計方式，則是延續去年所推出的Galaxy Note 10系列手機。

但是在這兩張「美背照」中最讓人所驚艷的，莫過於其採用了以往所沒有的新色「神秘銅」，且不僅有機身採用「神祕銅」，就連S Pen也為了求整體一致性，也採用了這樣的顏色設計。