ARMY必收手機就是它　Galaxy S20+ BTS特別版長這樣

▲Galaxy S20+ BTS特別版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得《ETtoday新聞雲》記者先前曾報導過Galaxy Buds+ BTS特別版嗎？這次記者再取得了Galaxy S20+ BTS特別版進行拍攝，跟聯名耳機一樣，Galaxy S20+ BTS特別版上充滿了對ARMY們的愛，不但手機顏色是採用BTS應援色的紫色，且在手機鏡頭上還印上了一顆小小的紫色愛心，用小地方告訴ARMY「I Purple You（紫愛你）」。

▼Galaxy S20+ BTS特別版鏡頭上有一顆小小的紫色愛心。（圖／記者邱倢芯攝）

與Galaxy Buds+ BTS特別版一樣，在Galaxy S20+ BTS特別版盒裝中，除了手機本體、充電線與充電頭外，還隨附了BTS成員們的小卡、透明手機殼，以及ARMY們專屬的貼紙，貼紙可以讓你隨意地貼在透明手機殼上作為裝飾，當然如果你不愛裝手機殼，那麼也可以直接將貼紙貼在手機上。

▼除了團員小卡，Galaxy S20+ BTS特別版也隨附了ARMY們專屬貼紙。（圖／記者邱倢芯攝）

在Galaxy S20+ BTS特別版中，鎖定畫面與解鎖後的背景圖上是BTS隊徽，且背景採用紫色。

▼Galaxy S20+ BTS特別版鎖定畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

在特別版的手機當中有兩個小小的「粉絲福利」，那就是內建了《BTS XR Snapshot》與《Weverse》兩款App。

▼Galaxy S20+ BTS特別版內建《BTS XR Snapshot》與《Weverse》兩款App。（圖／記者邱倢芯攝）

《BTS XR Snapshot》App是可以讓ARMY們與自己偶像以虛擬的方式合照，讓因為疫情影響無法出國、近距離接觸偶像的ARMY，可以用虛擬合照的式來滿足小小的遺憾。

▲▼利用《BTS XR Snapshot》App，ARMY們可以虛擬地與偶像合照。（圖／記者邱倢芯攝）

▼ARMY可以利用《Weverse》App，來關心BTS成員們近期的近況。（圖／翻攝自《Weverse》App）

無論是Galaxy S20+ 5G BTS特別版，或是Galaxy Buds+ BTS特別版，三星官方先前曾開放過預購，不過現在這項預購活動目前已經截止。錯過這波預購的ARMY也不必傷心，聯名款的耳機與手機會在BTS粉絲會成立七週年紀念日（7月9日）時正式在台上市。

Galaxy S20+ 5G BTS特別版單機建議售價36,900元，Galaxy Buds+ BTS特別版售價則為6,990元，購買Galaxy Buds+ BTS特別版的ARMY還可以獲得Galaxy Buds+保護殼BTS Edition及專屬手機主題。而當初有預購的ARMY則可額外獲得無線閃充充電板限定版（建議售價1,190元）。

▼當初有預購的ARMY，可以額外獲得BTS無線閃充充電板。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，台灣三星也推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，可享5折加購Galaxy Buds+及無線閃充充電板限定版（原價共計8,180元，優惠價4,090元），3品項套組只要40,990元。