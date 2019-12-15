基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名中年男子，14日下午徒步行經過仁二路時，疑刻意靠近一名彎腰女子，竟伸出狼手順勢觸碰女子臀部，女子嚇傻回神怒罵，整個過程都被監視器錄了下來，民眾將影像PO到臉書「基隆人」社團，提醒女性民眾注意，引起眾多網友撻伐怒罵「變態」。

▲ 基隆女遭不明中年男伸狼手襲臀，網友PO臉書社團提醒路人注意。（圖／翻攝自「基隆人」臉書社團，下同）

基市警察局婦幼隊14日在網路巡邏發現此情事，隨即在臉書上回應民眾，並責請轄區第一分局加強巡守，防制性騷擾案件發生；刑法性騷擾是告訴乃論罪，婦幼隊籲請被害女子勇於出面報案，由警方專責人員調查釐清事實。

婦幼隊表示，民眾於14日18時許在臉書「基隆人」社團留言「仁愛區女性請注意，路很寬，此人還會刻意靠近女性觸碰臀部」輿情，基隆市警察局獲悉立即回應當事人，並責請轄區第一分局加強巡守，防制性騷擾案件發生。

婦幼隊於15日14時30分召開記者說明會，籲請被害人至本局婦幼隊報案，將由專責人員受理。本隊也主動前往查證該行為人身分及釐清相關行為。婦幼隊呼籲，民眾遇有性騷擾情事，請立即撥打110報案，警方將立即調查並保全相關證據，以維當事人權益。如不幸遭遇性騷擾，請記住以下四要訣：1.務必保持冷靜、2.勇於蒐證呼救、3.記住加害人特徵、4.立即向在場的人反映或報警。

「時間對我們來說完全沒用！」