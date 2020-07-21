不允許全美動亂！川普揚言派聯邦執法人員　前往數大城市「加強鎮爆」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭持續發生反歧視的示威運動，警察與抗議群眾對峙數周。總統川普（Donald Trump）20日則揚言，打算派出更多聯邦執法人員，前往數個由「自由民主黨」市長所管轄的城市。

《路透社》報導，共和黨籍的川普20日表示，紐約、芝加哥、費城、底特律、巴爾的摩、加州奧克蘭，都是他打算派出聯邦執法人員的地方。他特別指出，這些城市的市長都是「自由派的民主黨人」。芝加哥市市長萊特福特（Lori Lightfoot）經常在推特批評川普。

川普在白宮告訴記者，不能讓動亂的情況在城市發生，「我們將派出執法人員。」此前，奧勒岡州地方領袖人物與國會議員呼籲，川普應將國土安全部秘密警察部隊從波特蘭撤出。多段影片可見，身分不明的聯邦人員包圍示威者，將群眾帶上黑色車輛。

Could someone in law-enforcement comment as to whether this Portland arrest looks real. Is it a Barr/Trump stunt? Rental cars? No IDs? Where are local police? Is the protester actually cuffed? Why wasn’t he patted down? Oregon is a concealed carry state.

pic.twitter.com/cFViBvytK0 — Tom Joseph (@TomJChicago) July 17, 2020

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在過去數月引發全美抗議。最新民調落後民主黨獲總統候選人提名資格拜登的川普，先前揚言派駐美國軍隊進入城市。

聯邦人員上周開始在波特蘭「鎮暴」，使用催淚瓦斯，避免大樓被侵占，也在沒有說明的情況下拘捕部分活動人士。