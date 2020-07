美國務卿蓬佩奧抵英「砲口對準中國」　華為5G、香港成討論最大焦點

▲ 美國務卿蓬佩奧出訪,專機降落英國機場。(圖/路透)



實習記者林宣佑/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)20日晚間抵達英國機場,今將與英國首相強生(Boris Johnson)和外交大臣拉布(Dominic Raab)進行會議。外界預測與中國有關的議題,如香港、5G將成談話重點。

蓬佩奧在機上未接受記者訪問,他在推特上(Twitter)發布貼文,「很高興重回倫敦,以重申我們親密盟友的關係。期待與強生和拉布的會面,我們將試圖解決新冠肺炎(COVID-19)和全球性安全問題。」

Great to be back in London to reaffirm the #SpecialRelationship we share with our closest ally. Looking forward to meeting with @BorisJohnson and @DominicRaab as we tackle our most pressing global issues in combating COVID-19 and addressing our shared security challenges. pic.twitter.com/cskYXsWFGE