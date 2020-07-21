南韓首顆軍用衛星發射成功！提升「單獨作戰能力」　有望抗電磁干擾

▲南韓首顆軍事衛星Anasis-II發射成功。（圖／翻攝自Youtube@SpaceX）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首顆軍事通信衛星「Anasis-II」20日下午5時30分（美東時間，相當於台北時間21日上午5時30分）成功於佛羅里達州卡納維爾角空軍基地（CCAFS）發射，成為世界第10國持有軍事專用通信衛星的國家。

綜合韓媒報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）表示，「Anasis-II」搭載在獵鷹9號（Falcon 9）火箭，在發射32分鐘後，在離地630公里處與火箭分離；發射38分鐘後，與地面站成功進行首次通信，此也獲得南韓防衛事業廳證實。

獵鷹9號計劃把「Anasis-II」送入離地3萬6千公里的靜止軌道。「Anasis-II」進入靜止軌道後，將維持與地球相同速度自轉。

隨著「Anasis-II」成功發射，使南韓軍隊能保有更快速的資訊處理能力，且能抗電磁干擾、加強擴大通信距離，效能超越過去軍民兩用的「無窮花5號」。

由於「無窮花5號」為軍民兩用，因此很容易遭受無線攻擊。

南韓軍方消息人士表示，在成功持有軍事通信衛星後，預計能大大提升南韓軍隊單獨作戰的能力，打造收回戰時指揮權所需的核心戰力。

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