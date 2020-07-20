又吃又有抓！　台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

▲台南「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」今年首度於「蓮海棚架」舉行及推出「議長盃呷冰比賽」。（圖／翻攝自台南市政府網站）

實習記者莊子誼／綜合報導

身為全台最大的芒果盛產地，台南市農漁畜牧產品推展協會今（20）日於新民國小對面的「蓮海棚架」舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，現場人潮眾多，台南市長黃偉哲出席與民眾一同享用冰品，除感謝環保志工們為環境清潔的付出，更親自抽出首獎55吋數位電視的幸運得主。

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▲台南市長黃偉哲感謝環保志工的辛勞付出。（圖／翻攝自台南市政府網站）

黃偉哲指出，今年芒果的外銷成長22%，非常感謝民眾對於優質農產品的支持，農民才能獲得應有的收益。在此也要對環保志工整年的辛勞付出致敬，並呼籲現場民眾能順手清理垃圾，大家都是環保志工！

台南市農漁畜牧產品推展協會補充說明，為長期協助農民產銷穩定、鼓勵民眾購買優質美味的台灣芒果，「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」舉辦已逾十年，因民治議會整修，今年首度於「蓮海棚架」舉行及推出「議長盃呷冰比賽」，不但備有豐富的摸彩獎品讓民眾「有吃又有拿」，且邀請由退休校長組成的「Tuesday」樂團演出，吸引近千民眾參與。

▲活動現場人潮踴躍，吸引近千民眾熱情參與。（圖／翻攝自台南市政府網站）

此外，台南市政府新聞處於現場設攤進行政令宣導、農業局也熱情贊助抽獎品，讓活動現場擠滿人潮。