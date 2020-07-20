台南六甲百年抽水站　菁埔埤畔重現古機械科學工藝之美

▲台南市六甲區林鳳營百年菁埔埤抽水站，在台南市文資處及嘉南農田水利會等多方努力與協助下進行修復，黃偉哲市長蒞臨視察，為辛苦的修復人員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區林鳳營菁埔埤近年因落羽松林美景爆紅，惟隱身在旁的百年菁埔埤抽水站，在台南市文資處近期的文史調查中才被意外發現，經文資處及嘉南農田水利會等多方努力與協助下進行修復，於今年暑假重新與民眾見面，黃偉哲市長20日蒞臨視察，為辛苦的修復人員加油打氣，並感謝讓珍貴的歷史活現場重現。



文資處、南台科技大學、六甲區公所、林鳳社區發展協會等多方努力，與嘉南農田水利會協助修助修復菁埔埤抽水站。市長黃偉哲強調，菁埔埤抽水站的重現，不僅只是靜態展示，而是要成為活的歷史現場，文化的活教材。台南六甲、官田一帶埤塘眾多，大大小小的埤塘提供民生、灌溉、滯洪等功能，織就了水文生活圈。而嘉南平原能有台灣穀倉美名，除平原地形佔有地利之外，埤塘與水圳挹注了豐沛的水源，亦是功不可沒。





與嘉南大圳同樣擁有百年歷史的菁埔埤抽水站，推估在日治時期建成，距今已有百年歷史，內部機械零件保存良好，經專家學者評估有恢復運轉的可能。如獲至寶的文資處，爭取文化部「再造歷史現場計畫」經費，耗資108萬委託南台科技大學，經過近1年的修復，抽水模組已可恢復部分運轉功能，再現往日風華。



文資處表示，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源之一，直至嘉南大圳建成後，農民改取圳水，抽水站功能才逐漸淡出。這座抽水站承載百年的水文記憶，如今能夠重見天日，在文化與歷史的意義重大。過去因年久失修、站體被榕樹枝葉覆蓋，不易察覺。經整理發現，內部現仍保有日本製及瑞士製的發動機及飛輪等組件，是少數原地保留且具有動態展示功能的舊式抽水機組，實在是珍貴的歷史活現場。





未來將由林鳳社區發展協會，以接受預約的方式辦理導覽活動，為民眾解說抽水站歷史、運作功能以及埤塘在地小故事，帶領民眾一同體驗水文化知性之旅，民眾可向林鳳社區發展協會或六甲區公所索取相關活動資訊。





市議員吳通龍、尤榮智，陳秋宏議員夫人林靜如、立委賴惠員服務處秘書與陳亭妃服務處代表、水利會張照宏主任、六甲區長陳啟榮、菁埔里里長蔡清吉、龜港里里長許文祥、六甲里里長李鴻榮、甲南里里長劉國賢、王爺里里長許峯榮、林鳳社區蔡明賢理事長、南台科大張崴縉教授等人都到場共襄盛舉。

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