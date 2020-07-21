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創造清新生機　幫城市人隔絕髒污的「紗窗訂製師」

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文／時尚家居

採訪撰文∣宋秋美

生命基本要素：陽光、空氣、水，尤其近年來空氣議題不斷地被大家關注，像印度學校放「空污假」、澳洲大火造成當地嚴重的空氣污染和最近持續延燒的新冠肺炎，以為躲回家就能隔絕一切髒汙，殊不知一開窗微塵霾害又伺機入侵，若連在家都不能自由呼吸，那豈非失去生為人的生活權利？

邱連平總經理從中尋求解決之道，於是在2019年7月創立建運企業，引進德國Cleanseking可琳凱防塵多功能淨化紗網，幫客戶解決室內空氣品質問題，無論家中的小窗戶到大門或陽台落地窗，盡心盡力為客戶解決疑難雜症，因此有了「紗窗訂製師」的稱號。

場地提供∣北大新股份有限公司、羅特麗磁磚精品、台北設計建材中心 攝影∣吳榮邦

捍衛空氣品質 異業結合創商機

在創業前，邱連平曾在宏碁主要負責智能家居、綠建築相關的業務，深諳現代人對於提升居家生活品質的要求日趨增長。每次拜訪客戶時，觀察到家中幾乎都有擺放空氣清淨機，而且不只一台，可說是一室一台。「我就在想，要提升空氣品質都會想到購入空氣清淨機，那為什麼不從阻絕髒空氣開始？於是尋找各國防霾抗塵的紗網，讓屋子戴上口罩，作為第一道防線。」邱連平從荷蘭、德國、甚至中國大陸紗網製造商尋求樣品，自行比較、測試，於是選擇了德國Cleanseking可琳凱紗網。

場地提供∣北大新股份有限公司、羅特麗磁磚精品、台北設計建材中心 攝影∣吳榮邦

德國Cleanseking為德國知名門窗五金生產商-GT公司與亞太區化學企業特別為亞洲地區量身開發出的新型多功能空氣淨化紗網。其最大特點在於紗網非常細密，58網目（註1*）的密度在業界首屈一指，不僅可以隔絕落塵微粒，甚至是體積非常小的小黑蚊（註2*）也無縫可入。紗網則採用專利技術製造的PET新型化學纖維，自身帶有靜電，氣流通過紗網時摩擦產生負極靜電場，利用電極的特性，與微塵中帶負電的粒子相斥，以物理性原理將落塵及懸浮微粒有效的阻隔，較大的落塵則會吸附在紗網上，為室內擋下9成以上落塵。可琳凱紗網更經過德國DMT實驗室檢測，連遠小於PM2.5的PM0.4阻隔率達65%，已超前目前同行業界的水平和技術。

紗網與窗框之間更是密不可分的拍檔，於是建運企業與製造商清展合作，看上清展的「定位式卷軸」專利技術。一般家中的外推窗，內層使用拉捲式紗窗／門，搭配百葉摺紗，不易清潔；而且窗紗僅左右兩側固定，因此上下產生縫隙，尤其炎炎夏日，蚊蟲飛入家中危機大幅提升。建運也能為客戶加裝定位式卷軸，利用伸縮捲筒的功能，便於開關紗窗；紗窗四周以車縫方式接合，確保無縫隙讓蚊蟲伺機而入，平整的紗網也能輕鬆清潔。除了行銷推廣自家商品，邱連平更懂得窺探消費者需求，尋求異業合作，創造附加商機。

場地提供∣北大新股份有限公司、羅特麗磁磚精品、台北設計建材中心 攝影∣吳榮邦

輿論接踵而來 事必躬親以對

在創業過程中，絕非一帆風順，邱連平卻說自己很幸運？談起剛成立建運時，為推廣行銷，挨家挨戶登門造訪、在大樓社區警衛室或管理處櫃台放置宣傳DM，恰巧被一位業主看上，由於他本身經營網購平台，想藉由開放團購活動得到優惠，「因緣際會之下，很幸運地做了第一個團購專案。」萬萬沒料到，競業卻開始施壓，批評誇大紗網效果；每家紗網公司丈量手法不同，因此計算價格也不同，又以收費不實的輿論不斷抨擊。「而我的應對方式是秉持初衷，以熱情、服務作為工作指標，事必躬親。」聽起來容易似乎又有點理想化，但他卻以自己的方式一步步實踐。

透過顧客的口碑行銷後，接下來售後服務就是關鍵。「身為客戶口中的紗窗訂製師，幾乎每一場的客戶施作都會到場監工，只要是師傅在編紗過程中發現紗網有折痕，或是因為機能性紗網較細緻而導致編完紗網才發現不平整，都會請師傅拉掉重新編製。」目前在台灣北、中、南有四位技師及施工團隊提供服務，案場在哪，邱連平就在哪；即使無法抽身到場，也會線上溝通，即時瞭解案場狀況，透過親力親為，讓客戶感受他嚴謹的做事態度及服務熱忱。

場地提供∣北大新股份有限公司、羅特麗磁磚精品、台北設計建材中心 攝影∣吳榮邦

2019年全球汙染最嚴重的國家，亞洲國家名列前茅，鄰近排名第11的中國，台灣也深受其害。可琳凱紗網經原廠測試，耐用度高達30年，由於亞洲的氣候條件較歐洲惡劣，但使用10年以上沒問題，建運提供3年保固，若因颱風、強風等自然氣候因素，而導致紗窗損壞或變形，全額免費到府更換全新紗網。邱連平提到，去年有一業主因為住家陽台剛好在風切處，所以導致紗網因為颱風天被吹起，颱風甫過，隨即至客戶家重新編製安裝紗網。「機動性也是售後服務關鍵之一，不管客戶身在何方，我們總是能讓客戶感受到滿滿的誠意。」

提供多元服務 自創幸福企業

對於建運的經營理念，邱連平說：「有所變，有所不變！」保持對於時代潮流的靈敏度，力求創新突破與進步；不變的是保持服務的熱忱，以誠信及熱情為初衷，盡力為客戶提供美好的產品與服務。因此對於客戶的需求，總是跑在第一線，滿足多元化需求。像是台灣飼養寵物的族群越來越多，所以今年建運特別代理日系品牌的防喵星人抓破紗網，利用玻璃纖維取代不銹鋼網，不僅耐用，還能保護家貓的爪子。目前也與建商洽談中，在主打「氧生宅」社區裝上可琳凱紗網，希望讓它更普遍地進入每戶人家的門窗上。

場地提供∣北大新股份有限公司、羅特麗磁磚精品、台北設計建材中心 攝影∣吳榮邦

身份上的轉換，讓邱連平有了心境的變化。「以前是受雇者，像是幫公司種樹，開花結果也不會是自己的；自己成立公司後，就像自己照顧小嬰兒一樣，從小到慢慢茁壯，會希望自己給公司的環境是很棒的，給員工所塑造的感覺跟以往的職場是不同的。」既然選擇創業，為何是投入傳統建材產業？邱連平則保持一貫樂天笑容地娓娓道來，「雖然這是蠻傳統的產業，但我希望能注入一股新活水，像是熱情與溫度，這些都是從KPI及帳面上看不見的無形資產，也可能因為是天秤座的關係，面對困難障礙很容易轉換心境，也很感謝共同創辦人黃小姐，在我思緒像風箏一樣放飛天際時，她時不時拉著線、在背後督促著我，以及願意陪我一起奮鬥的夥伴，才能讓建運能營運到現在，希望未來也能秉持初衷，真誠對待，價值共創，往幸福企業邁進。」

ＦＢ專頁：建運企業 好邱防霾紗窗紗門

話：0937-958031

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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