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仍有1800位「小明」無法回台　滯陸孩童父母為受教權請願

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▲▼台灣滯陸孩童父母自救會步行到行政院外陳情。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會上月到行政院外陳情。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，約有2000名無中華民國國籍，但有居留證的陸配子女「小明」滯留大陸，為此，中央流行疫情指揮中心昨宣布，16日起開放兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，但對滯陸孩童父母來說，由於尚有約1800名「小明」還是被排除在外，因此對該決定感到遺憾，希望政府能重視他們的受教權。

對於優先開放兩歲以下的「小小明」，指揮官陳時中表示，他們尚未選擇戶籍（國籍），「因為他們到台灣後，未來有可能是我們的國人。」

▲▼陳時中說明各國感染風險表格。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳時中昨天宣布開放2歲以下小明返台。（圖／記者洪巧藍攝）

放寬限制後，「小小明」返台須由父母陪同，登機前須提供3日內的PCR檢測陰性報告，由陪同者依規定完成14天居家隔離檢疫，不進行集中檢疫。陸委會表示，本次政策鬆綁，是基於防疫整體考量，並兼顧人道與弱小優先所做出的決定，後續將觀察實施情形，再做進一步評估，逐步調整放寬。

中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明曾率滯陸孩童父母自救會赴疾管署、行政院為小明請命，他說，對於該決定仍略感遺憾，因為許多在台生活多年，就讀國小、國中、高中的小明們，已經錯過一個學期，眼看開始放暑假，希望政府盡快讓他們返台，重視這些人的受教權。

陸籍配偶張小姐表示，他的女兒是與大陸前夫所生，但改嫁台灣丈夫後，女兒在台灣已生活10年，接受台灣教育，惟台灣身分的取得仍在排隊申請中，此次過年期間回大陸，也是為了證件申辦，希望政府能早日讓她的女兒回家，一家團聚。

林先生提到，政府要求兩歲以下「小明」返台需父母陪同，合情合理，但後續若開放年紀比較大的「小明」返台，由於部分陸配家庭父母因生計需要，先回台灣，子女交由大陸親人照顧，若後續放寬，大陸親人頂多將子女送到機場，若在台父母過去大陸接小孩，還可能要先進行14天隔離，這點也希望兩岸政府能多幫忙，給予體諒。

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會上月到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

前海基會董事長洪奇昌日前呼籲，如果這些小明們，已經取得台灣居留權，也跟父母在台生活一段時間，政府應可考量在確保防疫的前題下，讓他們回到台灣，並採取階段性的方式，譬如趁暑假期間、九月開學前，按照病毒兩周的潛伏期，分二到四個梯次，讓有就學、就醫需求的小明們，回到台灣。

「小明」主要指台灣人與陸配的子女，但未有中華民國國籍者，這些「小明」於12歲以下隨時可申請我國籍和身分證，若超過12歲，可申請長期居留，使用台灣健保，若符合連續在台生活2年，每年183天，亦可申請我國籍與身分證。

值得注意的，還有一種「小明」是陸配與前夫、前妻所生的子女，陸配結束前段婚姻與台灣人結婚後，「小明」跟隨台灣家庭，但因他們一開始為中國大陸籍，若要入台灣籍，需先持4年的長期探親證件，才能排入專案居留的配額，並在台生活2年，每年183天後，排隊申請入籍，且因有名額限制，通常耗時較久。

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▼陸委會坦言，防疫與人道難兩全其美，政府將視疫情發展以及政策執行情況，逐步調整。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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