「合器․多友」　南大師生陶藝展

▲台南大學視設系退休教師王多智，偕同指導畢業研究生王俊閔和謝秉諺，舉辦3人陶藝聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南大學視設系退休教師王多智，偕同指導畢業研究生王俊閔和謝秉諺，自7月18日至8月31日止，於台南市丹橘人文藝術空間舉辦3人陶藝聯展，展出名稱「合器.多友」除了表現師生各自創作風格不同而共同展覽外，也蘊含希望藉由陶瓷作品能與愛好陶藝作品的朋友們結緣。

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王多智甫於2月1日退休，是國內資深陶藝家，自從進入南大服務之後，在陶藝創作方面十分積極，幾乎維持一年一個展的展出發表，同時也是國內知名的油滴天目釉名家，近年來在其臉書上，發表的研究成果超過百款，國內無出其右者。近年更屢獲國立台灣工藝研究發展中心的「台灣優良工藝品」暨「國家工藝品牌」諸多獎項，此次展出的天目油滴作品是其近年來所創作的精品，值得細細品味欣賞。

王俊閔自南大美術系（現為視設系）碩士班畢業後，在陶藝創作上未曾中斷，除在永康區自己的工作室裡專心創作之外，也在台南大學和南華大學擔任兼任講師，教授陶藝創作課程。過去他以大型創作獲得南瀛雙年美展陶藝類優選、苗栗縣陶藝獎社會組第三名等大獎，這幾年則專注以青瓷釉表現茶器具，去年更以「澄清之心-青瓷茶席組」獲得國立台灣工藝研究發展中心的台灣優良工藝品獎項。此次展出作品，延續他在茶器具的創作，除顯見青瓷釉的燒火功力外，造型上多處表現他細膩的刻工，繁複的刻花、鏤空，襯托作品的典雅，非常值得喜歡茶器具的朋友前往欣賞。

謝秉諺同樣自南大美術系（現為視設系）碩士班畢業，現為專業陶藝家，作品曾獲得苗栗陶藝術節一般組別第二名、2019台灣陶藝獎評審特別獎外，作品也在國內外的「台灣青年陶藝獎雙年展」Art Tainan台南藝術博覽會」、 IAC國內展－陶響世代：探索臺灣當代陶藝」、「KIAF韓國國際藝術博覽會」、Young Art Taipei台北國際當代藝術博覽會」等多個展會活動展出，深受藏家喜愛。由於他也是鶯歌陶博館2020的駐村藝術家，因此展出作品多為上半年在鶯歌創作完成。作品雖是採用陶瓷土媒材，以手拉坯方式完成，但卻充滿工業機械化風格，各式動物型態，隨著巧手組裝，展現奇幻的想像空間。

師生三人的陶藝聯展，標示著世代傳承的意涵，也是國內陶藝界的縮影。王多智不因為年紀漸長，仍不斷投入釉藥研究與作品創作，堪為後輩典範。而王俊閔、謝秉諺各自努力，亦走出自己的創作路向，相信未來前景可期。

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