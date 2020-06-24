「帶你動一夏」　南大學生暑期營隊授旗開跑

▲台南大學舉行「暑期營隊授旗儀式」，由南大黃宗顯校長親自授旗，各團隊熱情呼喊口號並接下旗幟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，各項活動逐漸恢復辦理，國立台南大學今年暑假也如期推出8個暑期營隊活動，充實學子的假期生活，24日舉行「暑期營隊授旗儀式」，由南大黃宗顯校長親自授旗，各團隊熱情呼喊口號並接下旗幟，宣告2020年南大暑期服務營隊正式開跑。

南大今年的暑假服務營隊，包含「教育部補助教育優先區中小學生暑假營隊活動計畫」的3支服務隊，由海鷗社、小太陽服務社及愛心社學生組成，準備以歡樂且活潑生動的方式帶給臺南市東陽國小、嘉義縣北回國小及高雄市下坑國小的學童豐富好玩的暑期課外活動。

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另外，「高等教育深耕計畫」3個營隊，由土撥鼠康輔社、海鷗社及師資生服務隊分別至臺中市大楊國小、澎湖縣東衛國小及內垵國小辦理。參與學生表示，團隊成員從學期中開始積極籌劃準備，希望運用在校所學及社團活動經驗，讓偏鄉及離島學童能以輕鬆愉悅的心情，在團體遊戲及活動中獲得學習。

此外，南大英語學系舉辦「2020童話王國英語夏令營」，帶領國小四至六年級學童透過實作體驗及闖關遊戲學習英語並認識異國文化；生態暨環境資源學系辦理「2020第四屆南大生態營」，引領高中職生從活動中學習生態與保育知識並探索志趣，協助未來升學選擇及規劃。

南大黃宗顯校長除親自授旗外，提醒學生在活動期間，務必以安全為優先，也要落實防疫的自我保護，期許同學發揮服務熱忱及團隊合作精神，從服務中開拓視野、從經驗中學習成長，祝福所有同學都能有一個充實且豐富的暑期生活。

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