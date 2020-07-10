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化身柳營小記者　南大學習列車帶領學童採訪家鄉名人

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▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）學習列車，開進台南柳營偏鄉小學，舉辦小記者營，帶領新山國小及南大附小學童經過採訪課程及實作練習後，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣，小朋友直呼當小記者既威風又有趣。

▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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新山與附小指導老師陳宛仙、陳怡均表示，課程首先透過3篇文章使學生認識柳營果醬男孩、火龍果達人、草菇阿嬤的事蹟。其中甫獲英國世界柑橘類果醬大賽銀牌的林韡勳，正是新山國小畢業生，特地帶著用柳營在地火龍果熬煮的果醬與學弟妹分享，並接受二校學童熱情的採訪，小粉絲們紛紛索取簽名及合影。

▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓學童採訪前更有感覺，專程至新山國小家長的果園，產銷班楊淑玥、廖淑娟、蔡惠芬3位火龍果達人到場接受訪問，望著滿園鮮紅的火龍果，南大附小學生游騰棨說，原來火龍果長在仙人掌上，葉子上好多刺啊！訪問後才知道，花朵剛授粉後若遇到下雨，就要幫每一朵花蓋上塑膠杯擋雨呢！

▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

草菇阿嬤王陳秀娥的草菇寮猶如一棟黑色魔法小屋，新山國小許劭瑜興奮的說，在黑漆漆的草菇寮採菇很緊張，透過採訪知道草菇十分營養，但目前菇農經營困難，果毅後的草菇寮大幅減少，68歲的草菇阿嬤寶刀未老，面對學童眾多提問，有問必答，彷彿是一部草菇活字典。

▲南大學習列車開進台南柳營偏鄉小學，帶領新山國小及南大附小學童，親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，過程精采逗趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新山國小校長郭昇欣表示，訪談是一種有目的的談話，透過小記者營課程引導下，學童可提升口語表達與專注聆聽的能力，並有助於促進人際互動，台南大學教育學院院長歐陽誾指出，欣見二校教師透過活潑互動的教學方式，培養學童帶著走的能力。

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