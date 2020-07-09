南大聯電課輔中心與勝利國小　攜手深耕品德教育

▲國立台南大學聯電課輔中心、台南市東區勝利國小攜手合作，辦理「勝利有品大滿貫」闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學聯電課輔中心、台南市東區勝利國小攜手合作，於7月9日辦理「勝利有品大滿貫」闖關活動，由南大聯電課輔中心教師與志工帶領勝利國小學童進行闖關體驗活動，在有趣的遊戲中讓品德教育扎根，實踐於日常生活中。

請繼續往下閱讀...

本次活動是南大聯電課輔中心連續第四年與臺南市東區勝利國小合作，不僅協助小學推展品德教育，也落實大學社會責任。闖關活動以尊重生命與互助合作為主軸，設計「當我們投在一起」、「命運來挑戰」、「翻翻排」與「HEY~你要變什麼」等具童趣、易懂與充滿想像力的關卡。遊戲中的每個環節都需由同儕合作才能完成闖關，讓學童從中學習溝通合作與提升解決問題的能力，並增進同儕感情及學習尊重他人。闖關活動後，各班選出一位勝利有品兒童，頒發「我最有品」獎品，並每人投下一張勝利有品大滿貫摸彩券，由勝利國小葉和源校長抽出幸運兒，頒發精美實用小禮品，所有參與學童開心不已！

南大聯電課輔中心計畫主持人暨師資培育中心徐綺穗主任表示，聯電課輔中心長期與小學合作，協助國小推展各項教育，也培養師資生教學現場實務能力，為大學與小學共創雙贏。

聯華電子科技文教基金會施璧如秘書長與何蕙萍經理表示，感謝南大聯電課輔中心團隊在地深耕，期盼未來與更多小學進行合作，讓教育種籽遍地開花。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯