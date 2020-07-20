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疫情後募款困境！頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛

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▲▼ 頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛 。（圖／以琳少年學園）

▲受疫情影響今年以琳學院募款困難，頂新和德文教基金會知道後立即捐款，希望一同替需要關懷的少年撫平傷痛。（圖／以琳關懷協會提供）

生活中心／綜合報導

國中生「小美」因不適應學校生活和人際關係陷入憂鬱，她心情不好時就拔頭髮，學校將她轉介到以琳少年學園就讀。一年下來，她找回活潑的本性，常常在以琳搞笑、走台步，萬聖節還扮成日本動畫《神隱少女》的角色「無臉男」，從捷運站走到以琳來上課，把社工們逗得尖叫笑成一團。她在以琳完成國中學業，在以琳的畢業典禮哽咽感謝社工給她幫助和陪伴：「我沒有想到我可以走出我那糟糕的生活⋯最愛你們！」

小美原本就讀國中體育班，訓練上有許多壓力、挫折，在學校也有人際問題，進而拒學。去年由學校轉介到以琳，社工花了許多時間和小美建立關係，讓她了解社工在意她、願意陪伴她一起度過所經歷的困難。經過朝夕相處，小美也開始接納信任社工，喜歡到以琳上課，他們發現小美本性非常活潑外向，漸漸地她的笑容越來越多，頭髮也慢慢長出來，開始綁頭髮打扮自己，也不戴帽子了。

▲▼ 頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛 。（圖／以琳少年學園）

▲▼ 頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛 。（圖／以琳少年學園）

社工們戲稱，有時候小美很「愛現」，把以琳的走廊當作伸展台走台步，萬聖節當天，小美還扮成「無臉男」，從捷運站走到以琳，大家尖叫笑成一團。在以琳中介教育的畢業典禮上，小美眼眶泛淚說完畢業感言，向大家深深一鞠躬；眾人更感動的是，小美將繼續升學穿上高中制服、回到體制教育內，繼續就讀公立高中體育班，他們都祝福、鼓勵她，希望她以後穩定上學有美好的學習生活。

台灣社會近年面對高度變遷，有憂鬱、焦慮、注意力不足或過動、人際情緒障礙等等的高關懷少年面對的議題更多而複雜，他們在群體中若無法建立良好的人群互動關係，容易產生退縮或是敵對態度，加上若在課業學習上受挫，很容易離開學校。以琳少年學園致力服務弱勢家庭、高關懷兒童少年至今18年，以耶穌基督的愛陪伴他們成長為宗旨，並連結政府、社會、企業及專業資源投入，挽回並扶正兒童、少年偏差思想行為，因為以琳相信每一個青少年、兒童都是上帝眼中最寶貴的兒女，都值得被愛、被尋回。

▲▼ 頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛 。（圖／以琳少年學園）

▲▼ 頂新和德助以琳少年學園撫平高關懷少年成長傷痛 。（圖／以琳少年學園）

以琳少年學園指出，高關懷的孩子多數來自單親家庭，甚至有一半是高風險脆弱家庭，許多人願意幫助弱勢兒童，但孩子會長大、到了青春期變得叛逆；而青少年議題又是被大眾所忽略漠視的，因此相關服務機構募款也比較困難，今年又受到疫情影響，募款更是艱鉅。頂新和德文教基金會創辦人魏應充擔憂弱勢者遇到困難，透過家人傳遞消息到基金會，由副執行長蕭巧怡在第一時間，了解需求、提供幫助。以琳執行長邱銘國表示，感謝魏應充先生和基金會主動關心、伸出援手捐出30萬元，難得的是不需要他們提案或審查資料，對他們來說是及時雨、倍感溫馨。

以琳少年學園呼籲，帶刺的孩子們需要更多友善的眼光和鼓勵，給予接納與學習機會，若放大檢視他們的負向行為，只會將他們推向更負面的環境，造成更多的社會問題，希望撫慰這些心中的破碎、成長的傷痛，並重建失去的自信，進而回歸生活常軌（就學或就業）。

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