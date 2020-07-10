頂新和德將才學堂烘焙班出師學童化身「1日乖孫」　溫暖愛心站爺奶

▲頂新和德文教基金會2017年起推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，，免費提供高關懷孩子烘焙技職訓練。（圖／頂新和德文教基金會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

「阿嬤！我幫你搥背！」彰化縣永靖國小一群參與烘焙班「出師」的學童，10日製作手工餅乾義賣，除了捐贈所得給華山基金會，還化身「1日乖孫」，到華山在當地的永靖愛心天使站送餅乾給站內爺爺、奶奶，並幫長輩們搥背按摩，現場還加碼即興大唱台語老歌和跳舞，被逗趣的老人家也開心地跟著節奏拍手合唱。四年級的陳永玹說，「自己做又能吃進肚子裡，還可以幫助別人真的很有意義。」

為提供高關懷孩子可以翻轉未來的一技之長，頂新和德文教基金會2017年起推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，與眾多公益團體合作，免費提供高關懷孩子烘焙技職訓練，至今有近300人受惠，其中逾半取得證照。今年將才學堂除與屏東縣政府合作推出就業班，也在基金會創辦人魏應充先生的故鄉彰化永靖與國小合作，試辦烘焙探索班。

這群參與探索班的3、4年級學童今年3至7月於課後完成36小時培訓，除學習蛋糕、餅乾、糕點製作，也會搭配節慶創作糕點，例如設計母親節蛋糕或學習製作端午節水果粽。

烘焙班的結業式暨愛心義賣活動10日在永靖國小登場，永靖國小教務處主任謝慶家帶領孩子們義賣手工餅乾，沒想到活動才剛開始，學校穿堂擠滿超過百位學生，開賣不到3分鐘瞬間秒殺，讓沒買到的同學紛紛大嘆好可惜，希望以後有機會能再買到。最後師生一起將所得捐給華山基金會在永靖的愛心天使站；學童們不只捐錢，也到站分送愛心餅乾給長輩們，並化身「1日乖孫」，幫爺爺奶奶們搥背、按摩。探索班學童張瑜珊說，感謝頂新和德基金會、學校還有華山基金會，讓她有機會幫獨居老人服務，看到他們，覺得社會上應該要有更多人去關心他們。雖然自己和同學的義賣及關心探望，只是一個小小的舉動，但是對獨居老人來說，可以讓他們感受到社會的溫暖，她覺得這樣的活動很有意義。

永靖國小校長蘇月妙說，該校與頂新和德文教基金會一起推廣在地課程，補足孩子課後資源，最受歡迎的特色課程就是烘焙班，實作可以啟發學生主動探索興趣、合作學習，以及堅持到底的毅力。

此外，華山基金會愛心天使站站長林建成表示，孩子們親手送愛心餅乾，並且將長輩當作自己親人般用心服務，讓獨居爺奶們享受天倫之樂，長輩們都很開心。74歲的張阿嬤開心笑說，謝謝這些「孫子」、「孫女」幫忙搥背和陪伴。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，「將才學堂」的多元教育探索課程結合環境教育和生活教育，協助孩子學習一技之長，更把愛心拓展到社區長輩，孩子們經歷了難忘又有趣的愛心義賣結業式，能帶動親師生及社區共同成長。