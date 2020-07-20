苗黑幫暴力討債！率眾恐嚇工程公司繳交保護費　竹南綠能風電外商也遭殃

▲苗栗縣長徐耀昌率領議長、副議長及議員，頒發獎金給有功人員。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局日前接獲線報指稱，轄內有何姓男子率手下成員以包圍脅迫等恐嚇手段逼迫公共工程公司繳付保護費，另以脅迫、毆打等方式強逼債務人簽立本票；就連竹南外海綠能開發風電的外商也不放過；警方發動2波檢肅行動，檢肅以何姓主嫌為首等暴力集團份子16人到案，並查扣刀械及棒棍一批。

竹南分局偵查隊長詹國政表示，何男自稱有竹聯幫順堂、東堂的身分，率領手下成員以包圍公共工程工地，以及言詞脅迫等恐嚇手段，逼迫工程公司繳付保護費；就連位在苗栗竹南龍鳳漁港外海，由丹麥與日本的外商還有本土的投控公司合作開發、成為台灣第一個啟用海洋風場的外商公司也不放過，因外商公司不吞忍而直接向警方報案。

▲▼警方查扣犯案用債權委託書、契約書、支票、本票、空白本票、借據等及手機及刀械及球棒棍等一批。（圖／記者黃孟珍攝）

專案人員見時機成熟，遂由竹南分局及刑事警察局第六大隊、苗栗縣警察局刑事警察大隊、嘉義市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，動用警力108人次，共發動2波檢肅行動，持搜索票及拘票前往何姓等相關成員住處執行搜索、拘提，查扣犯案用債權委託書、契約書、支票、本票、空白本票、借據、手機及刀械及球棒棍等一批，檢肅以何姓主嫌為首等暴力集團份子16人到案。

警方表示，訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利及傷害等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。主嫌何男及同案共犯王男等2人，以涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准，其餘嫌疑人以新臺幣12000元至20000元不等交保或限制住居等處分。

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