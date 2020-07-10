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扮竹聯幫「瘋狗」暴力討債　太陽會「柳丁」迪化街私設刑堂起訴強制工作

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▲▼▲柳丁曾遭人開槍，又被尋仇痛毆，手還沒好就在13日又因涉嫌恐嚇飯店、醫美診所遭移送。（圖／記者邱中岳攝）

▲太陽會大同分會長劉丁柱涉嫌組織犯罪被起訴並請求法院宣告強制工作。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

天道盟太陽會大同分會會長劉丁柱，涉嫌在台北市迪化街私設堂口，指揮副會長陳建東等幫眾，長期以醫療糾紛、幫人討債等理由，暴力恐嚇，被害人避不見面，就假扮是竹聯幫眾登門求見，誘出後帶到堂口毆打，台北地檢署今天依違反《組織犯罪條例》等罪嫌起訴劉、陳等10人，並請求法院命劉強制工作，大同分會另涉活活打死幫眾另由士林地檢署偵辦中。

劉丁柱綽號柳丁，原本是大橋頭幫主，後來轉投天道盟太陽會，以大同分會分會長自居，由綽號小隻的陳建東擔任副分會長，並成立「大同么么顧問團」等LINE群組作為指揮聯繫管道，還成立分會基金，幫分會小弟涉案時交付保金。

▲▼ 1男在迪化街民宅遭活活打死，警方攻堅時發現太陽會旗幟以及服飾。（圖／記者邱中岳攝）

▲檢警搜出大同分會的制服黑西裝以及太陽徽章，顯示是有組織的犯罪集團。 （資料兆／記者邱中岳攝）

起訴指出，柳丁涉嫌在2019年底，因得知有醫美診所醫師和員工發生糾紛，就帶著穿上黑色西裝制服、別了太陽會徽章的小弟登門討債得手10萬元，之後食髓知味，想再找醫師討錢，但醫師避不見面，這群黑幫竟然就打著竹聯幫「瘋狗」的名號，誘使被害醫師出面，接著就帶到大同分會的迪化街堂口痛毆一頓。

此外，柳丁還涉嫌為了迪化街攤位遭檢舉違規等糾紛，指揮幫眾向店家暴力討債的不法情節，甚至拿出旗下小弟在堂口內，將人活活打死的影片，逼被害人就範。

▲▼警方13日前往柳丁在大同區的多處據點查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黑幫堂口就設在台北市迪花街的一處民宅。（資料照／記者邱中岳翻攝）

雖然柳丁始終否認犯行，但檢警蒐出大同分會通訊錄，裡面直接就寫得分會長是柳丁，還有柳丁通知幫眾領取入會徽章、柳丁自己也常以分會長身分，四處致贈花籃。

台北地檢署檢察官詹騏瑋因此認定，柳丁和小隻就是犯罪組織的主持首腦，依法起訴，並請求法院宣告強制工作，同案另有8名幫眾一併起訴，至於大同分會幫眾在堂口把人活活打死的案件，目前正由士林地檢署另案偵辦中。

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