150萬擺平檢調！民進黨苗栗縣議員羅貴星涉司法黃牛被起訴　本人回應了

▲民進黨苗栗縣議員羅貴星，因涉司法黃牛案，遭苗栗地檢署以詐欺未遂起訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨苗栗縣議員羅貴星，遭檢方指控在2020年5月間，因1名廖姓民眾因土地堆置廢棄物而有涉犯廢棄物清理法之疑慮，羅稱與檢調人員關係良好，若能給付150萬元就能擺平此案，後經討價還價羅表示需50萬元才能處理此案，羅無法提出合理說明，苗栗檢方20日依詐欺取財未遂罪嫌將他提起公訴。

苗栗地檢表示，2020年5月間，苗栗縣三義鄉某廖姓民眾因土地堆置廢棄物而有涉犯廢棄物清理法之疑慮，羅貴星獲知此一資訊後，明知其並無利用收取金錢代為向承辦該案檢調人員行賄之意思，竟仍基於詐欺之犯意，於5月17日向廖姓民眾詐稱其與檢調人員關係良好、若能給付新台幣150萬元，就能擺平此一案件；經討價還價後，羅貴星表示至少需要50萬元才能處理本案。

苗栗地檢署指派劉偉誠檢察官偵辦，並向臺灣苗栗地方法院聲請搜索票後，於7月8日針對羅貴星之住處及服務處展開搜索，於當日訊問被告及相關證人後，諭知羅貴星以20萬元交保候傳；在偵辦過程中，檢察官查得廖男為求自保而錄下與羅貴星的對話，羅貴星在對話中不僅表示「已經把自己的人頭提下來玩」，也向廖男說明其手段便是向承辦調查官保證可以升任組長；經過數日密集偵訊比對關係人的證詞後，由於羅貴星坦承確實存有上開對話卻無法提出合理說明，苗栗地檢署7月16日偵查終結，並將羅貴星提起公訴。

為此，羅貴星於稍早作出回應：

首先要先感謝所有鄉親好朋友的關心與指教，對於此次的事情，貴星感到相當遺憾及委屈，貴星一路走來，做事一向謹守份際、清白自持，且始終抱持著能幫助別人就要盡力而為，卻不知這樣的助人之心會被惡意曲解，貴星相信公道自在人心，很多鄉親都清楚貴星的為人跟處事原則，未來我依然會持續的做好自己份內工作，監督縣政、為民喉舌，其餘就交給司法還給貴星一個清白。

貴星會積極配合司法調查，然因目前此案件已進入司法審理階段，貴星及服務處的同仁不便多做回應，也期盼鄉親們和好友們體諒，一切靜待司法調查還貴星一個公道。

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