「捏耳朵唱兒歌+唱軍歌答數」　桃園竹聯幫南堂南興會暴力討債栽了

▲竹聯幫南堂南興會動輒持槍、刀械等方式對被害人施以暴力討債行為牟取利益。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以21歲洪姓男子為首的竹聯幫南堂南興會13名黑道幫派分子，以發放高利貸與暴力討債維生，並犯下多起擄人暴力討債案件，其中被害人遭洪男逼以捏耳朵唱兒歌、唱軍歌答數後，再以持槍、刀械等方式對被害人施以暴力討債行為牟取利益，警方兵分多路一舉逮獲，目前全案依擄人勒贖、恐嚇取財、傷害及毀損等罪移送桃園地檢偵辦。

▲▼警方查扣涉案用手機、西瓜刀5把及空氣槍3把。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，該黑道幫派集團活動於桃園、蘆竹一帶，幫派首腦21歲洪姓男子平時以經營檳榔攤為幫派據點，四處吸收人馬共組犯罪集團，以發放高利貸與暴力討債維生，自2019年9月初至12月犯下多起擄人暴力討債案件，其中並有被害人遭洪男逼以捏耳朵唱兒歌、唱軍歌答數後，再以持槍、刀械等方式對被害人施以暴力討債行為牟取利益；亦有僅因於卡拉OK店內歡唱時與陌生人酒後口角糾紛，便率眾持鋁棒上前毆打對方致傷。

針對竹聯幫南堂南興會，桃園地檢宙股檢察官薛全晉指揮中壢警分局，2日兵分13路於桃園市蘆竹區、桃園區等處展開同步查緝掃蕩行動，一舉逮捕南興會首腦21歲洪姓男子、幫派幹部20歲邱姓男子、35歲吳姓男子、23歲呂姓男子、27歲陳姓男子及另外8名涉案幫派成員到案，並查扣涉案用手機、西瓜刀5把及空氣槍3把。全案依擄人勒贖、恐嚇取財、傷害及毀損等罪移送桃園地檢署偵辦。

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