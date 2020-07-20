全台首例！屏東男郵局領到2張「半截5百」3倍券　找不到殘骸…

▲屏東縣沈姓縣民領到這兩張500元3倍券出現缺角，其中一張連編號都沒有 。（圖／取自臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣沈姓縣民到郵局領了3倍券，發現其中兩張500元券竟然都缺角，其中一張更連編號都沒有，上網求助該怎麼？有網友驚呼「該不會是這次3倍券的籤王？」，全台第一位拿到破損三倍券的人。商家表示，不會收這種破損3倍券；郵局人員建議這位民眾到台灣銀行詢問處理。

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▲缺角3倍券。

沈姓縣民到郵局排隊領了3倍券，返家打開準備消費，一看卻傻眼，兩張500元的3倍券，都缺了角，其中一張更是編號全不見了，他以為缺角掉在信封內，再三仔細找尋，都未找到它們的「殘骸」，讓他不知怎麼辦，上網求助。

財政部先前曾表示，出現破損，但餘留部分在四分之三以上；破損，但片片能吻合；污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認3種情形者，仍可全額以下兌付。

但由於這兩張500元3倍券嚴重缺角，其中一張看不到編號，不少商家看到這兩張缺角的3倍券，紛紛表示不會收；郵局人員看到也不知怎麼如此，表示拿到後也要拿到台灣銀行做鑑定，建議民眾直接到台灣銀行詢問處理。

沈姓縣民表示，還是直接發現金最實在，也不會出現這種問題。至於這兩張破損3倍券是人為破壞還是其他原因，還有待進一步調查。

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