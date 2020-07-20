范雲開告！　中午赴台北地院控陳雪生性騷擾

▲民進黨立委范雲遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團上周霸佔議場，抗議監察院人事，但卻爆發性騷擾風波。民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她3次，對方甚至還說「不會懷孕不算性騷擾」。對此，范雲20日中午赴台北地方法院提告，盼改革羞辱被害者的性騷擾文化。

為不讓這樣的性騷擾文化蔓延，范雲將赴地方法院遞狀提告，民進黨立委兼證人林楚茵、立委林宜瑾委員、律師賴芳玉和施雅馨，以及台灣婦女團體全國聯合會、台灣女人連線、勵馨基金會等婦女團體也將一起到場聲援。

范雲14日指控被陳雪生用肚子「頂三次」性騷擾，結果被對方以「用肚子不會懷孕」為由回擊。立委陳瑩也提到，陳雪生偷襲女立委不是第一次，自己也曾被陳雪生肘擊胸部，事後未曾獲得任何道歉。事件越演越烈，26個婦團發布聯合聲明，強烈譴責惡質的性騷擾行為，要求陳雪生道歉。

陳雪生16日受訪時相當無奈地表示，「這回事有就有，沒有就沒有，我一點意圖、犯意、行動動作都沒有，她說我肚子頂她，我肚子長鐵釘阿，奇怪欸！」直言「他們愛做秀就讓他們作秀，我不隨之起舞。」

台灣婦女團體全國聯合會等28個團體表示，很遺憾性騷擾防治法已經施行15年，竟然還有立法委員不明白「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」就是性騷擾，和懷孕與否無關。更提到，若是陳雪生在第一時間回應遭到抗議後，能夠迅速請教性別平等專家，在後續相關回應時，誠心檢討與道歉，這件事也能傳遞正確的性別平等概念。

▲國民黨立委陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）