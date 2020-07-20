「咖波」化身捷運站長！彩繪列車藏彩蛋　神秘現身高捷紅線

▲高雄捷運推出期間限定「咖波號」彩繪列車。（圖／翻攝自高雄捷運官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

高雄捷運公司與高雄市觀光局一同合作，將台灣原創百萬人氣角色「貓貓蟲咖波」帶入捷運站中，並推出聯名活動，讓咖波與它的動物好朋友們首次化身高雄捷運站長、列車長、維修員。從7月17日起至9月16日，限定列車將不定期行駛於捷運紅線，列車上的多媒體螢幕還可以看到「咖波小動畫」，已吸引不少粉絲們前往體驗。

超人氣插畫角色「貓貓蟲咖波」正式進駐高雄捷運後，可見咖波首次化身成高雄捷運站長，兔兔、奶泡貓與小雞變身列車長，萬能的狗狗擔任維修員，還有咖波的動物朋友們也全現身在限定「咖波彩繪列車」內，準備和大朋友小朋友一同萌翻整個夏季。

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高雄市政府觀光局表示，此次的彩繪列車與主題展區特別和人氣咖波貓合作，除了要帶給大家歡樂，也希望民眾能跟著咖波暢遊高雄知名景點及享用在地美食，感受港都風情。

▲高雄捷運「咖波號」彩繪列車詳細資訊可直接搜尋高雄捷運官網。（圖／翻攝自高雄捷運官網）

除此之外，高雄市政府為響應政府各項振興、旅遊方案，也陸續推出多元玩樂方案。不論是享受美食、參觀文化古蹟、陸地或海上運動，還是想自在悠閒來個輕旅行，高雄都是一個好選擇，可提供民眾一趟深度自在之旅。

高雄捷運局除了推出期間限定的咖波專屬彩繪列車，在車廂內還融入高雄知名地標景點及在地人氣小吃，美麗島車站中更設置超吸睛主題展示區以及販售聯名商品。民眾單筆消費只要滿100元，即贈集章卡1張，每張發票最多贈送5張，送完為止，凡完成集章任務，還可獲得獨家好禮。

高雄市政府希望藉由咖波的超高人氣，吸引各地粉絲、民眾旅客到高雄朝聖打卡，讓民眾親身體驗期間限定「咖波彩繪列車」的魅力，把好吃、好玩的回憶全部精采呈現在高雄捷運上，也盼望今年暑假的觀光人潮以及捷運運量都能大幅提升。