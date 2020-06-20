南高捷連紅線有望！　大南方治理平台再造共榮前景

▲串連南高兩市的捷運紅線計畫，隨著台南市長黃偉哲指出將重啟南高連線的大南方治理平台，再見曙光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



配合中央前瞻計畫，原本台南與高雄積極討論串連南高兩市的捷運紅線計畫，隨著黃偉哲市長指出將重啟南高連線的大南方治理平台又見曙光。

市長黃偉哲表示，近年台南城市治理除了積極推動南科、沙崙綠能科學城等計畫，為了配合中央的大南方區域治理平台，交通建設的連結扮演重要角色，未來先進運輸系統路網規劃完成後，台南市將順利連結南科、沙崙綠能科學城及府城地區，再透過紅線進一步延伸到高雄後，把南科、路竹一直到橋頭的科技廊道接起來，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南到高雄串連成規模更大、機能更完整的「南高大都會」。

台南市交通局局長王銘德指出，台南市政府自2013年即著手規劃捷運化公共運輸系統政策，其中先進運輸系統是捷運化公共運輸最後一塊拼圖。先進運輸路線係考量台南市交通環境、道路條件、運輸需求、大眾運輸系統連結性及運輸效益等因素，並綜合評析經濟、財務、工程技術、市場及土地取得等面向之可行性，目前已提出台南市先進運輸系統優先路網（藍、綠、紅及藍延4線），其中紅線即是因應區域繁榮發展，規劃與高雄相連結的路線。

交通局局長王銘德進一步表示，目前先進運輸系統優先路網中的紅線刻正辦理可行性研究期中報告，將規劃與高雄連結，串連北高雄至台南生活圈，同時能滿足休閒及通勤，促進都市、產業及觀光發展，後續捷工處將依規定持續加速辦理，爭取中央早日核定，進入工程設計、施工階段。

台南先進運輸系統未來透過紅線進一步連結高雄後，將能夠與高雄一同推動AIoT（智慧物聯網）產業聚落，將台南科學園區、高雄科學園區、沙崙綠能科學園區整合成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南有機會與高雄一同打造出智慧運輸共榮科學城。

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