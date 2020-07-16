熊讚、怪奇事物所長跨界合作！北捷打造彩繪列車抽Gogoro

▲熊讚與怪奇事物所所長首度跨界合作出任務，攜手啟動節電彩繪列車送Gogoro 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府觀傳局打造節電任務彩繪列車，即日起至10月15日，將在台北捷運淡水信義線、板南線巡迴三個月，民眾只要參加車廂互動遊戲，就可以獲得參與抽獎資格，有機會將最大獎Gogoro騎回家。

北市吉祥物熊讚首度與擁有各種冷知識的怪奇事物所人氣角色所長強強聯手，打造節電任務彩繪列車，列車外部全車彩繪，第2節到第4節車廂內部，則以「居家節能」、「辦公室省電」、「戶外減碳」三大主題彩繪場景，同時分享節電妙招，期待透過怪奇事物所中古世紀黑色幽默的畫風，帶領民眾認識各種節電知識，一同響應「台北節電新文化」。

▲熊讚與怪奇事物所所長首度跨界合作出任務，攜手啟動節電彩繪列車送Gogoro 。（圖／記者楊亞璇攝）

觀光傳播局長劉奕霆表示，在全球用電量不斷升高之際，北市府各局處推出多項措施，包括節能設備汰換補助、夏月區里節電競賽、社區節能改造補助以及各項節電措施宣導等，成功讓用電量下降，呼籲大眾持續響應台北節電新文化。

觀傳局表示，7月16日到10月15日由熊讚和所長共同駕駛的「節電任務彩繪列車」，會在淡水信義線和板南線行駛，活動期間，民眾只要在車廂內與熊讚或所長拍照，上傳至「我是台北人FB」，就可以參加節能好禮月月抽，獎品包括快煮壺、護眼檯燈及節電定時器等超過200個獎項，最大獎將會送出一輛Gogoro電動機車。

▲熊讚與怪奇事物所所長首度跨界合作出任務，攜手啟動節電彩繪列車送Gogoro 。（圖／記者楊亞璇攝）

此外，節電列車巡迴首月(7月16日至8月15日)特別加碼辦理「抓出吃電怪物 闖關消暑樂活動」，只要在車廂內找出5隻吃電怪物，上傳到闖關活動網站，即可獲得超商霜淇淋電子兌換券，限量1,000支。