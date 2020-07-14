高捷恢復班距！　暑假祭出不記名「90天吃到飽」方案

▲高雄捷運祭出不記名、不限距離、不限次數「90天高捷無限」方案。（圖／翻攝自高雄捷運Facebook）

實習記者莊子誼／綜合報導

高雄捷運今日表示，近期運量已逐漸回升，即日起將調整列車班距，離峰時段班距約為6到8分鐘，尖峰時段最短班距則維持4分鐘。為配合政府振興政策，還將推出不記名「90天高捷無限」優惠方案，有助民眾大省荷包。

疫情逐漸穩定，高雄捷運假日運量已回升至15萬人左右。為因應政府國旅政策且提高服務水準，高雄捷運宣布調整列車班距，除尖峰時段保持4到6分鐘，離峰時段調為6到8分鐘以外，平日及假日前一日時刻表全日時段也將微幅調整，詳細搭車時間可至官網時刻表查詢。

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此外，為配合政府振興經濟政策，高雄捷運表示，7月15日起至10月2日止，民眾可持一卡通及紙本三倍券或綁定行動支付、電子票證或信用卡等方式，至高捷各站服務台購買不記名、不限距離、不限次數，可於90天內搭乘捷運無極限之「90天高捷無限」優惠方案，換言之，就是以1000元換價值3000元的方案。若是民眾使用數位三倍券支付，搭配各家業者的回饋，還可用更划算的價格購得。

需要注意的是，三倍券僅能購買現有的票券或是單程票、悠遊卡等，但不可用於票卡加值。

