端午狂銷35萬張票！高鐵再「加開52班車」　6/14凌晨起開賣

▲高鐵公司宣布端午連假再加開52班車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，高鐵公司於6月24日至6月28日停售自由座，截至今日上午9時，疏運期間已完成35萬張訂票。為加強旅運能量，今日宣布再加開52班次列車（南下24班、北上28班），自 6月14日（日）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6月29日則維持自由座服務。

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高鐵2020端午節疏運期間，共加開215班次列車（南下115班、北上100班），總計6天提供917班次列車的旅運服務。高鐵公司統計，截至6月12日上午9時為止，約35萬餘張車票完成訂位。其中，6月28日北上12時以後時段車次熱銷，建議旅客可多加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開之車次。

▲▼端午疏運期間，高鐵已賣出35萬張車票。（圖／記者李毓康攝）



為提供更加充足運能服務旅客，高鐵公司另於6月24日增開南下1337、1297二班次列車，由於抵達左營站時預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，敬請欲搭乘此二班次列車的旅客，提早安排到站後之接駁方式，高鐵公司亦已協調位於左營站5號出口之排班計程車配合末班車時間。

高鐵公司表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲用，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。