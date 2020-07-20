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聯誼狂噴5位數！高雄哥聊超嗨「回家秒被封鎖」　砸錢3年...真相爆黑暗

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▲▼約會。（圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名單身男網友3年前砸5位數會費，加入某個聯誼公司，他發現，約排對象顏值都很高，雙方互動過程也非常順利，然而，回家後不是被冷處理，就是被封鎖，讓他十分苦惱與不解；沒想到，背後竟是巨大陰謀，換言之這3年以來花的錢，全都打水漂了。

苦主友人昨晚在「爆怨公社」娓娓道來，朋友（簡稱A男）因工作緣故認識的女生很少，於是毅然決然加入聯誼的行列，當時入會費就噴了5位數，而且每次約排都要另外付500元茶水費，不過對象都很漂亮，聊天過程也很順利，重點是都有要到聯繫方式。

請繼續往下閱讀...

讓A男不解的是，他斷斷續續排了3年之久，但對象們總是愛理不理，不然就是直接封鎖，直到某天，他和一位女生終於成功開啟話題，而對方可能比較善良，在聽完高昂費用後，忍不住全盤托出背後真相。

▲聯誼狂繳5位數！高雄哥聊超嗨「回家秒被封鎖」　砸錢3年...真相爆黑暗。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲約會對象坦承，自己是工讀生。（圖／翻攝自爆怨公社）

「其實我是來打工的。」女生坦言，當初她在徵才網上找打工，後來聯誼公司主動聯繫她，便投入了這份工作。不過，當聽完A男的情況後，她良心不安，做3天就沒再去上班了。

對此，A男不禁憤怒道，「終於知道為什麼排了這麼多位女生都沒下文，聯誼公司怎麼可以這麼黑，男生帶著真心來認識女生，誰會知道都只是來打工的呢？」事後，他回想，之前有位前員工就經常暗示，要他別再去了，不過有簽合約的關係，不太敢明講，再後來他又詢問另一人，也證實了此事。

po文掀起熱議，老司機們紛紛直呼，「收到，看來我省了不少錢」、「黑錢最好賺」、「這個北部也有」、「咦！這家我前幾天剛投履歷」、「最主要是你沒錢的關係，今天你會單手開法拉利，就算是打工妹也會愛上你」、「這N年前就這樣了，所謂的槍手，而且會員還有分級的」、「謝謝英雄幫助」。

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