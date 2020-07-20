川普怒斥民調數字「假的啦」拒絕承認可能慘輸　拜登遙遙領先15%

▲美國總統川普的連任之路不好走。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國民主黨獲總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）近來表現亮眼，在全國民調領先現任總統川普（Donald Trump）15個百分點，針對「誰能應對疫情」的問題，拜登也領先20個百分點。然而，川普在19日播出的採訪中則說，這些都是「假民調」，他不會輸。

《衛報》報導，ABC新聞與《華盛頓郵報》進行的民調顯示，拜登在3月領先川普2個百分點，5月則領先10個百分點，最新結果得出，他遙遙領先11個百分點。19日釋出的大型民調更顯示，全國登記選民中，拜登領先幅度達到15個百分點，他也被選民認為更有能力應對新冠肺炎（COVID-19）。

▲獲民主黨總統候選人提名資格的前副總統拜登。（圖／路透）

川普受訪時則說，他對疫情一直抱持負責任的態度，他不會輸，這些都是假民調，比2016年的數字更假，拜登無法勝任總統一職，如果當選就會毀了美國。他也拒絕回應，若拜登11月勝選，他是否會接受結果。至於未來局勢，他會再看看。

向來友好川普的《福斯新聞》19日也公布民調，拜登在疫情、種族關係、經濟等問題都領先8個百分點。

美國確診數至今累積377萬3206例、至少14萬人病逝，近期單日通報約新增7萬確診。ABC新聞與《華盛頓郵報》民調可見，拜登在經濟方面追上川普，能否處理犯罪與治安問題則領先9個百分點。

對於一直在競選過程主打「法律與秩序」的川普，這些數字都是挫敗的成果。

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