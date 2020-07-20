全球突破60萬死！美國佛州連5天上萬確診「ICU病床容量超載」　印度百萬人染疫

▲佛州疫情慘重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間20日上午4點30分，全球累計確診超過1438萬5211例、60萬3605死；美國已超過375萬人確診，疫情被形容成「美版武漢」的佛羅里達州，更是連續5天破萬例確診。如今印度也突破百萬人染疫，全球前三大國確診人數超過675萬例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計375萬2527例確診、14萬395死；佛州衛生當局於美東時間19日通報，過去24小時新增1萬2000名病例，已是連續第5天單日破萬確診。單是佛州，染疫人數就已超過35萬例，死亡人數更突破5000人，當地醫療系統已經超載，ICU病床容量達118％。

美國總統川普接受福斯電視網的《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）訪問，表示他知道佛州疫情嚴重，但並不影響他認為疫情終究會消失的「信念」。

巴西累計207萬4860例確診、7萬8772死，該國總統日前二驗仍確診新冠肺炎，還在居家隔離中。印度累計107萬7781例確診、2萬6816死；俄羅斯累計77萬311例確診、1萬2323死，過去24小時新增6109例確診、95人死亡。

與美國南部邊境接壤的墨西哥，19日通報單日7615人染疫也創下新高，過去24小時死亡578人，目前累計33萬8913例確診、3萬8888死。