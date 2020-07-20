英相強生稱防疫漸入佳境　不願再走回頭路：全國封鎖措施就像核威懾力量

▲英國首相強生也感染過2019新型冠狀病毒。（圖／路透）

文／中央社倫敦19日綜合外電報導

根據《每日電訊報》今天刊登的專訪，英國首相強生表示，他把再度實施全國封鎖令當成最後的防疫手段。強生並把封鎖措施比喻為不能放棄也不想使用的「核威懾力量」。另外，強生（Boris Johnson）也堅稱英國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）漸入佳境。

英國是全球疫情最嚴重國家之一，死亡人數為歐洲最多。雖然專家憂心到了冬天可能會有第2波確診高峰，但強生仍希望英國能在耶誕節前返回「正常狀態」。

之前英國實施為期數月的封鎖措施，經濟遭受重創，當局直到最近幾週才逐步解封。強生亟思避免重新封鎖全國，好讓經濟能夠恢復。

24日就是強生就任首相週年，他在接受「每日電訊報」（Daily Telegraph）一場議題廣泛的訪問中說：「我無法放棄那項工具（封鎖令）的程度，不亞於核威懾能力。」

「但就跟核威懾能力一樣，我當然不想動用到它。我也不認為我們會再次落入需要它的境地。」

強生堅稱，衛生當局「愈來愈能察覺疫情，並把它限制在局部地區」，同時當局也更瞭解誰較容易受害和疾病的傳染方式。

強生17日概述英格蘭剩餘封鎖措施的解封時程表，包括解除在家工作指引、重新開放運動場與劇院等。目前英國政府建議員工如果可以就在家工作；新方案則讓雇主擁有「更多裁量權」來敦促員工返回公司。

不過，雖然強生態度樂觀且渴望回歸常態，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）17日仍表示，社交距離措施必須維持「很長一段時間」。