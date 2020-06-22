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中選會重罰唐湘龍50萬　羅智強：看民進黨多會玩…直接當法院

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▲▼丁守中凱道萬人造勢活動,唐湘龍。（圖／記者李毓康攝）

▲唐湘龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

電台主持人唐湘龍遭中選會認定，總統大選投票前談民調，違反總統副總統選罷法，開罰50萬，但他自認沒違法。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，「中選會變成屠龍會，唐湘龍有那麼可怕嗎？」、「民進黨多會玩，直接當起法院」。

中選會指出，有民眾檢舉唐湘龍於1月6日在其主持的「飛碟早餐—觀點唐湘龍時間」中談話題及「這是一個很特別的感覺，就是如果你每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍…」等語，涉嫌違反選罷法規定。

北市選委會認定此段談話內容僅是個人意見表述，並無引用民意調查資料，不構成違反總統選罷法第52條第2項，關於投票日前10日起至投票時間截止前，評論或引述民調之規定，建議不予裁罰。

不過，中選會認為，唐湘龍提及「民調」及二位候選人之得票差距，明顯已具民調之外觀，並明確表達該差距係二方民調差距所產生之結果，二者已作實質之連結，且唐湘龍非候選人或政黨代表人，已非自行預估或單純對選情的判斷及評估，違規事證明確，應處新台幣50萬元。

羅智強22日在臉書表示，北市選委會建議不予裁罰，這結論到中選會竟翻盤，唐湘龍的評論沒數據和百分別，更非引述任何一家民調公司的結果，怎麼會有「民調之外觀」可言？更別說唐湘龍到底影響誰的選情？擾亂誰的視聽？妨礙誰的選舉？

羅智強指出，猶記丁守中為了證明九合一大選時，投票動線規劃不良、邊開票邊投票而落敗，找了當時中選會道歉的紀錄，連監視器畫面、驗票等證據及行政程序都給足，仍被法院認定「不足以影響選情」，如今中選會一紙公文，就足以證明唐湘龍「影響選情」。

羅智強狠酸，過去國民黨把中選會當成獨立機關，真的好傻好天真，看人家民進黨多會玩，直接當起法院，無視法律規定，隨口一句評論都能成為重罰50萬的理由，「現在還聽說在網路上罵中選會，會被中選會作圖說是侮辱公署，將被用社維法或刑法處理，濫權墮落、甘為英犬的中選會，不該罵嗎？」

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