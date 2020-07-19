閨蜜揪合資買房！她付完460萬坐等分潤…聽「這句話」傻了　怒告詐欺討本金　

▲女子聽信好友的話，投資460萬買房坐等分潤未果，怒告詐欺。（示意圖／非本案房屋／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名莊姓女子與薛姓女子是多年好友，2012年間莊女假藉投資買房名義，向薛女稱「轉賣後利潤會均分」，使對方陷入錯誤，付了460萬元，隨後卻遭薛女發現，實際上並未投資，薛女因此報警提告並求償。刑事部分，莊女被依詐欺取財罪判刑1年4月確定，民事部分，新北地院日前則判莊女要賠460萬元，全案仍可上訴。

判決指出，莊女向薛女供稱，兩人一起出資買900萬多元的房屋A，到時候由莊女負責管理房屋，找到時機來轉售，再平分利潤，協議後薛女便陸續拿出400萬支票、提領10萬、50萬的現金給莊女，怎料在這之後，莊女雖稱房屋賣掉，薛女想討回原本的460萬並清算獲利時，莊女又改口稱，錢全拿去投資另一處房產B、23個車位，被要求拿出投資資料，藉故推諉且避不見面，薛女認為自己受騙，氣得提告好友詐欺！

莊女以書狀聲明辯稱，當時確實有另外投資別的房產，她是因為忙於搬家，資料一時找不出來，後來有找到買房子匯款的資料，已提出於高院，強調是薛女誤會她沒拿錢去買房子，另外莊女不同意賠償，她表示，事後有告知薛女房產B以及23個車位此案有問題，目前仍在訴訟當中，薛女也有同意不再投資，聲請駁回告訴。

不過，新北地院認為，莊女先前刑事部分已確定遭高院判刑1年4月，再加上勘驗存摺明細等資料，認定薛女主張的為事實，莊女說詞顯屬無據，因此最終判莊女償還原本的460萬元給薛女，全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

碩士女利用癌母詐保爽撈1703萬元！丟家裡等死偽造27次化療…下場慘爆



只為長輩笑容！衛生局女不當櫃姐轉長照 弘道1052字文追悼…曝暖心故事



澎湖國小校長上班狂炒股…「3年半進出43億」監院彈劾！他說：這是金融教育

