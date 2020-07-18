只為長輩笑容！衛生局女不當櫃姐轉長照　弘道1052字文追悼…曝暖心故事

▲衛生局林姓女員工墜樓身亡，而林女昔日工作的弘道老人基金會稍早寫下1052字文追悼。（圖／翻攝臉書弘道老人基金會，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

新北市衛生局林姓女員工日前於臉書留下千字文指控遭性侵後墜樓身亡，今18日上午舉行告別式，不少親友都前往現場送她最後一程，而她過去任職的「弘道老人基金會」稍早也在臉書發下1052字文，以「曾經有個女孩」為題，分享林女的故事外，更放上她認真為長輩服務的樣貌，「妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」。

貼文提到，林女曾經是百貨公司櫃姐，願意紮起馬尾、褪下華服轉行至長照居家服務現場，問起為什麼要加入「把屎把尿」的工作，林女笑說「因為我喜歡看見長輩的笑容啊！」；大家曾經認為「難纏冷淡」的阿嬤，林女選擇以溫柔、創意的方式，替阿嬤擦起指甲油，讓阿嬤身心轉變，開始會外出與人互動，實踐體貼的照顧；林女還曾與一名「愛唸經」的阿嬤一起動手做卡片，將想對孩子說的話全寫下，讓阿嬤的家人能夠理解阿嬤的用心良苦，順利讓這家人能夠開心度過母親節。

林女赴日進修照顧服務，更是將日常小事做到「以人為中心」，她希望讓老人家得到像人一樣的對待，特別是失能的長輩，從練習坐起，到下床練站、練走，進而扶助行器行走，慢慢恢復生活能力，被照顧者和家屬看見改變，對於照顧服務工作的想像也會翻轉，而林女當時眼神閃閃發亮地說，「台灣終將也要有屬於我們自己的『照顧革命』！」





弘道老人基金會提到，面對林女生命殞落，感到萬般不捨，因此希望透過分享林女的暖心小故事，讓大家見到不一樣的長照。

臉書全文如下：

曾經有個女孩，

光鮮亮麗進到百貨公司當櫃姐，最後決定轉過身到居家服務現場，紮起馬尾、褪下華服，從事當時很多人還都不了解的長照，當人家問說她為什麼要從事「把屎把尿」的照顧工作，她總笑說：「因為我喜歡看見長輩的笑容啊！」

曾經有個女孩，

面對人人都覺得難纏冷淡的阿嬤，她用溫柔又有創意的方式迎向這個「挑戰」，拿起隨身的小化妝包，為阿嬤畫上粉紅色指甲油，黑白的失能生活彷彿瞬間擦上了顏色，在阿嬤的手上閃閃發亮。也因為這樣，阿嬤和女孩開啟了話題和互動，原本不喜歡出門的阿嬤，竟然開始喜歡出門、喜歡和街坊鄰居聊天寒暄，有誰想得到這樣的身心轉變，會是一公分見方指甲上的五彩繽紛立了大功？

女孩笑說：「我也沒想到，每次幫阿嬤擦上指甲油，阿嬤就高興一個禮拜，都捨不得擦掉！」其實不是歪打正著，而是女孩懂得另一個大女孩也愛美的心情，照顧需要的體貼入微，她實踐了。

曾經有個女孩，

是一位「愛念經」阿嬤的忠實聽眾──家家有本難念的經，阿嬤對家人的抱怨與想念，從來都不對家人說，都只跟這女孩說。有一年母親節，女孩突發奇想，去文具店買了一疊彩紙，和阿嬤一起做卡片，請阿嬤在卡片中寫下想對每個孩子說的話，母親節時把卡片放在客廳桌上，卡片上屬名給大兒子、二兒子…通通都有，並在每張卡片的最後一行寫上「看完卡片後請去擁抱阿嬤一下，並和阿嬤說說話。」

母親節過後，女孩問阿嬤「母親節過得如何？」，阿嬤還假裝說「沒什麼。」後來透過阿嬤的大媳婦才知道，母親節那天全家人抱在一起，感動得哭成一團，「這是我們全家第一次說真話，說心裡話。」家人回憶道。

曾經有個女孩，

獲得弘道的支持，在從事照顧秘書兩年後遠涉重洋到日本進行研修，眼看日本「零約束」、「尊重照顧專業」及「追求安全的照顧工作環境」等這些態度體現在照顧服務的日常小事上，女孩領悟到，就算「翻身拍背、洗澡沐浴」技術做得再好，如果做不到「以人為中心」的服務，照顧工作者依然得不到應有的尊重及專業成就。

但如果照顧工作者運用專業，讓老人家得到像人一樣的對待，特別是失能的長輩，從練習坐起，到下床練站、練走，進而扶助行器行走，慢慢恢復生活能力，被照顧者和家屬看見改變，對於照顧服務工作的想像也會翻轉。

「台灣終將也要有屬於我們自己的『照顧革命』！」當時，女孩的眼神閃閃發亮。

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親愛的粉絲們，今天是這位女孩、這位弘道曾經的好夥伴的告別式。面對年輕生命的隕落，我們萬般不捨。在此，也想在這邊跟您分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，讓我們看見不一樣的長照。

#1991-2020

#妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩



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