碩士女利用癌母詐保爽撈1703萬元！丟家裡等死偽造27次化療…下場慘爆

▲女碩士幫母親投保防癌險，竟私自偽造診斷證明，詐領26次保險金共1703萬元。（圖／達志／示意圖）



記者陳羿妏／台北報導

朱姓女碩士2006年間偷偷替母親投保防癌險，而隔年母親不幸罹患卵巢癌後，朱女不但沒有安排母親就醫，還私自偽造化療證明，盜刻醫院、醫生、母親的印章，6年間前後詐領27次保險金，金額高達1703萬元。對此，日前高等法院發回更一審，判朱女4年7月，其中7月得易科罰金，並沒收尚未扣案金額1404萬9065元，全案仍可上訴。

判決指出，朱女從得知母親罹患卵巢癌第一期後，於2008年4月開始，盜刻醫院、2名醫師的印章，來偽造母親化療、放療的證明，藉此來詐領保險金，直到保險公司查覺有異，循線查詢才揭開整起事件，發現朱女母親根本未於該時間點治療。

朱女與母親隨後雙雙被送辦，不過檢方未將母親起訴，而朱母隨後離世；然而，朱女卻辯稱，自己完全不知情如何偽造診斷證明，一切都是由一名保險黃牛「吳小姐」全權主導，幫忙辦理這些保險理賠；法官進一步查驗，發現保險金雖然都匯進母親帳戶裡，不過朱女都會持母親名字的存摺、印鑑進行提款轉匯，將金額全數轉到自己戶頭內，上述說詞顯然是在卸責。

▲朱女起初辯稱，是一名保險黃牛「吳小姐」主導整個局面，自己完全不知情。（示意圖／免費圖庫pixabay）

一審台北地院認定朱女為一人犯行，依27個行使偽造私文書罪，判朱女4年6月，另外8個月得易科罰金24萬元，並沒收犯罪所得1703萬元；二審高等法院則審酌，朱女犯案時為學生身分，且過程中應該有「吳小姐」幫助，因此酌減刑期為3年6個月，另外8個月一樣得易科罰金24萬元，沒收犯罪所得金額維持不變。

檢方上訴至第三審後，最高院認定其中一項罪刑3月刑期定讞，其他26項偽造文書罪則駁回，發回高院更一審；日前高院進行更一審審理時，朱女主動坦承「吳小姐」是自己捏造的共犯，且原審判決後，經保險公司聲請強制執行後，她已賠償298萬935元，審酌後，最終依26個偽造文書罪，判刑4年7月，其中7月得易科罰金，另外扣除與保險公司賠償金額後，將沒收尚未扣案之金額1404萬9065元，全案可上訴。



►粉刺救星



►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

影／2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照 淚喊：哥我想你，不要調皮快回家



沒保持安全距離…隊友怒持登山杖「伺候」！他反嗆：拿槍打你全家 結局慘爆



韓粉PO「最美公路通車即封閉」狂酸蘇貞昌…慘罰2千！二審「一個原因」免罰

