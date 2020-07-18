驚悚畫面曝光！銅鑼拖板車緩速右轉…機車騎士待死角「秒被捲入車底」

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中鄉工業區16日下午4時許傳出驚悚車禍，當時54歲謝姓女子騎乘機車，卻在路口遭到同向、正準備右轉的拖板車撞上，當場連人帶車被捲入車底；所幸當時拖板車轉彎車速不快，且邱姓司機發現異狀後也立即停下。謝女遭撞後驚恐爬出車底，幸運只受到擦傷。

▲機車騎士位於視線死角，遭到右轉的拖板車撞上，一度捲入車底。（圖／記者黃孟珍翻攝）

路口監視器畫面拍下，當時拖板車自中隆一路使出，停在路口等待紅燈，車身右側也打出右轉號誌燈；而謝姓女子則騎著機車停在拖板車右側。待綠燈一輛，兩車同時駛出，拖板車準備右轉進128縣道往銅鑼，卻因視角高低差造成視線死角，並未發現謝姓女騎士，當場將其撞倒在地，機車連人帶車被捲入拖板車輪下。

事故發生當下，拖板車由於正準備右轉因此車速並不快，且司機反應也相當迅速，當察覺車頭疑似撞到物體時立即踩下剎車並下車查看；而謝女雖一度捲入車底，但幸運未遭輾，事後驚恐自行爬出，臉部、手腳有多處擦傷，但無生命危險。

銅鑼分駐所所長吳亞倫表示，雙方酒測值均為0，事後檢視，拖板車右側車頭保險桿毀損，機車則是左側車殼毀損，雙方傷勢無大礙。警方呼籲，拖板車等大型車輛轉彎視線死角、內輪差都很大，民眾應注意自身安全，切勿處在大車視線死角處，避免意外發生。

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▼銅鑼分駐所所長吳亞倫。（圖／記者黃孟珍翻攝）