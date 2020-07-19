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國道「3大物品」擋視線！伸手去撥是大忌　保命緊急關鍵SOP曝光

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國道「3大物品」擋視線！伸手去撥是大忌　警教戰緊急SOP：看後照鏡。（圖／東森新聞）

▲警方表示，若駕駛伸手想撥開物品，會造成分心，操作車輛失控。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國道時速動輒超過100公里，要是天外飛來暗器，甚至只要薄薄一張報紙、塑膠袋，都會瞬間遮住駕駛視線釀災害，大數據統計，最常見的有三種物品。國道警察教戰，事發瞬間要先放開油門，切忌急踩煞車，且關鍵後照鏡是保命的輔助工具。

國道1號南下87.3公里、新竹湖口至竹北路段18日清晨發生一起火燒車意外，一名陳姓休旅車駕駛行駛內側快車道時，因前擋風玻璃遭前方掉落報紙擋住視線，他搖下車窗準備拿下報紙時，疑因操作不當而撞上內側護欄翻車，車輛也快速起火燃燒，所幸車上連同駕駛共5人均順利逃生。

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▲國道飛出報紙貼前擋…駕駛急清障礙翻車　秒變火球！5人幸運撿回一命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼休旅車翻車後快速起火，所幸車上5人已逃離，幸運撿回一條命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道飛出報紙貼前擋…駕駛急清障礙翻車　秒變火球！5人幸運撿回一命。（圖／記者陳凱力翻攝）

這種東西遮住視線的情況在國道其實很常發生，《東森新聞》報導，最常見的掉落物像是薄薄一張報紙，還有裝飲料的紙板，甚至隨風飄揚的垃圾袋，都可能從天外飛來擋住視線。先前，其他駕駛遇到狀況，急忙啟動雨刷揮開塑膠袋，而用手去撥當然是大忌，甚至還可能引發生命危險。

國道警察教戰其實是有SOP的，第一時間打雙黃燈，再來要注意油門和煞車，事發當下一定要趕緊放開油門，再來切記煞車部分，不能夠一次踩到底，而是輕踩煞車，且反應也得快。

就算正副駕駛前面的擋風玻璃全都被遮住也不要驚慌，車輛的左後照鏡和右後照鏡都是輔助救命的關鍵工具。國道七隊大甲分隊長林志鴻受訪表示，駕駛緊急看後視鏡，後方沒有來車就盡速移至路肩。

另外，停好車後也別忘做好警示工作。林志鴻說，按下雙黃警示燈，在車輛後方10到100公尺擺放三角標誌。他提醒，若駕駛伸手想撥開物品，會造成分心，操作車輛失控。

▼林志鴻表示，緊急看後視鏡看，後方沒有來車就盡速移至路肩。（示意圖／記者張慶輝攝）

▲後照鏡,後視鏡,開車,盲點。（圖／記者張慶輝攝）

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