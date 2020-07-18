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國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

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▲▼ 小黃醉駕聯結車擋道 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲小黃逆向撞聯結車。（圖／記者洪正達翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市前鎮區中山高17日凌晨發生對撞車禍，一輛小黃逆向行駛在「三國通道」引道，遇上一輛聯結車，導致對方閃避不及，直接撞在一起，所幸沒有造成人員傷亡。事後，小黃運將坦承，上路之前在小吃部喝酒，酒測值也讓員警嚇了一大跳。

該輛聯結車17日清晨剛從港口離開，準備上路送貨，沒想到行經三國通道轉彎處，竟然看見小黃逆向飆來，讓他閃避不及，直接與對方撞上，導致兩車車頭嚴重凹陷，小黃擋風玻璃破碎、安全氣囊爆裂，場面怵目驚心。

事後，63歲的古姓聯結車駕駛指出，之所以會直接跟對方相撞，是因為天才剛亮，太陽很刺眼，計程車又是黃色的，會讓人看不清楚，若真的進行閃避，怕後方車輛來不及躲，會引發連環車禍。

▼車禍現場怵目驚心 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 小黃醉駕聯結車擋道 。（圖／記者洪正達翻攝）

警方到場後，立刻對36歲的康姓小黃司機進行酒測，發現對方酒測值高達0.95毫克，當場上銬帶回派出所。康男事後坦承，他事前有在小吃部喝酒，喝的都是啤酒。

若以體重70公斤的人為例，酒測值達到0.95毫克，事前大約要喝下14罐酒精濃度5％、330毫升的啤酒14罐，這也讓員警相當傻眼，質問對方「到底喝了多少」。詳細案情為何，仍待警方進一步調查。

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▼小黃逆向撞聯結車，酒測值高達0.95毫克。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 小黃醉駕聯結車擋道 。（圖／記者洪正達翻攝）

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