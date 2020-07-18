行動電源充電一半「爆炸起火」！新竹套房遭殃…3C達人揭原因

記者柯振中／綜合報導

智慧型手機普及，行動電源也成了許多人身邊的標準配備。不過，新竹一位民眾在家中替行動電源充電，行動電源卻突然爆炸起火，整個外殼燒到融化，只剩下燒黑的鋰電池、電路板，也導致房間、家具蒙上了一層灰。詳細起火原因為何，仍待火調人員進一步釐清。

這名民眾在新竹套房內租屋，16日早上8點出門前，將行動電源插上電源線，擺在家裡充電，直到晚上10點多才回家，因此行動電源連接充電座長達14個小時的時間。

▼行動電源爆炸起火，導致套房內的家具、床都蒙上灰。（圖／翻攝《東森新聞》）



過了不久，行動電源突然爆炸起火，導致民眾屋內的筆電、桌子與雙人床蒙上一層灰，行動電源本身的外殼也燒到融化，只剩下焦黑的鋰電池、電路板。

消防人員接獲報案，立刻趕往現場，成功控制火勢，同時將行動電源帶回調查。新竹市消防局火調科長賴麒文指出，該款電源內部燒掉，電路板也已經融化，懷疑可能是充電過度，民眾充電時，應該避免邊充邊睡覺，或是長時間離開家中，卻還在充電，詳細起火原因仍待調查。

對此，該名民眾指出，這組行動電源已經買了2年，但不常使用。此外，也有3C達人說明，一般行動電源要出廠，必須經過正常檢驗合格，若有合格，還要看看是否有摔過，導致電路板受到影響，「而且也不要在太潮濕的地方（充電），也可能影響到裡面的電。」

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▼行動電源內部的電池、電路板燒得相當嚴重。（圖／翻攝《東森新聞》）

