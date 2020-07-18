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喝醉怒咬警慘入獄！她留3個月大嬰兒「親人拒扶養」...暖心警輪流顧9個月

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▲民警輪流照顧3個月大的嬰兒。（圖／翻攝自看看新聞， 下同）

▲民警輪流照顧3個月大的嬰兒。（圖／翻攝自看看新聞， 下同）

記者康心禹／綜合報導

福建莆田去年9月有一名酒醉女用電動車故意擋住垃圾車，因擔心女子酒後開車，民警先將她的鑰匙沒收，結果她開始又哭又咬人，最終因妨礙公務罪被判有期徒刑1年。由於女子有一個才3個月大的孩子沒人扶養，莆田市公安局城厢分局民警便輪流照顧起孩子。

綜合陸媒報導，2019年9月有一環衛工報警，稱有一醉酒女子用電動車故意擋住環衛車，民警擔心她酒駕，因此將她的鑰匙沒收，結果她卻一哭、二鬧、三咬人，不斷辱罵民警、兩次咬傷民警。

最終女子被判處有期徒刑1年，但是她留下一個才3個月大的兒子，民警四處奔波尋找其他家屬，但是孩子的奶奶和舅舅均表示因生活困頓無法扶養，於是派出所所有人開始輪流照顧起孩子，直到今年6月30日孩子才被送進福利院。

▲▼女子喝醉襲警入獄，留下3個月大嬰兒，民警輪流照顧9個月。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女子喝醉襲警入獄，留下3個月大嬰兒，民警輪流照顧9個月。（圖／翻攝自看看新聞）

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