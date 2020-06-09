超狂醉漢！偷垃圾車狂飆8公里　宛如「卡丁碰碰車」…撞翻民宅圍牆幾乎全毀

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子，在林森北路喝完酒後，竟然徒步跑到新生北路二段，將停靠在一旁的垃圾車開走，整台車一路從新生北路沿中山北路開，還在中山北路5段還撞上民宅圍牆，狂奔將近8公里，在中山北路7段遭警方攔下，男子還不願意配合警方進行酒測，最後強制到醫院抽血發現酒測值高達1.0。

警方調查，年約30歲的卓姓男子，9日凌晨1時許，在林森北路喝完酒後離開，徒步經過新生北路二段時，發現路邊停放一台垃圾車，且駕駛員正在一旁馬路邊整理垃圾，卓男竟直接跳上垃圾車開走，清潔員發現後緊急報警處理，卓男一路沿著中山北路狂飆將近8公里。

▲醉漢在新生北路偷垃圾車，沿中山北路狂飆8公里，還衝撞民宅把整片圍牆幾乎撞爛。（圖／讀者提供）

卓男跳上車後，開始沿著新生北路開往中山北路，最後還在士林區的中山北路5段撞上民宅的圍牆，民眾聽見巨響緊急出來查看，整個圍牆幾乎全毀，警方最後在中北路7段將卓姓男子攔下，並要求男子下車接受酒測。

▲醉漢在新生北路偷走垃圾車後沿路狂飆，最後撞上路邊車輛以及撞倒民宅圍牆。（圖／讀者提供）

卓男雖然配合警方下車攔查，但卓男身上散發出濃厚酒味，且面對警方要求酒測時不配合吹氣，最後警方強制帶往榮總抽血簡易，最後換算出酒測值高達1.0，訊後警方依照竊盜、公共危險罪嫌將卓姓男子送辦。

卓姓男子除了撞上民宅圍牆之外，也撞壞了多部停放在路邊的轎車，警方也將一一清查車主以及連繫屋主前往派出所，卓姓男子清醒後表示，前一天晚上與友人喝酒，但因為喝醉了根本不知道做出這些事情。

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