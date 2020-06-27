垃圾車撞替代役男　法官判鄉公所應賠257萬



▲任性替代役男遭垃圾車碰撞，向湖口鄉公所申請國賠。（示意圖／123RF）

記者陳凱力／新竹報導

一名23歲阿兵哥騎機車時遭垃圾車右轉碰撞，造成他左側股骨開放性骨折、左小腿撕裂傷、臉部損傷，2年多來手術6次、住院152天，甚至被迫退伍，還要賠償國防部，因此向法院提出國家賠償，要求湖口鄉公所應負賠償責任。法官依阿兵哥損失合計、肇事鑑定認清潔隊應負7成過失責任，判湖口鄉公所應賠257餘萬元。

任姓志願役男向法官表示，2017年6月的夜間，自己騎乘機車行經湖口鄉台31線與八德路交接處的「機車優先道」附近時，遭到湖口鄉公所彭姓清潔隊員駕駛垃圾車右轉碰撞，造成他左側股骨開放性骨折、左小腿撕裂傷、臉部損傷。

任男從事發開始2年多的時間進行了6次手術、住院152天，還因此提前退役，少領了26月的薪資，損失90餘萬，且應賠國防部6萬餘元，至今還因行動不便每周須進行3次復健；自己離65歲退休仍有41年，因事故減少勞動能力15%，估算減損約140萬元，自己因此次車禍甚至無法通過報考汽車駕照體檢，向鄉公所要求賠償80萬精神撫慰金。



任男依車輛事故鑑定會報告中，彭男佔車禍肇責7成、任男3成，連同醫療、交通、看護、精神撫慰金等費用，共損失435萬元，依比例向鄉公所索賠305萬餘元。



湖口鄉公所向法官表示，對於清潔隊員造成車禍發生應負過失責任無意見，但認任男應負4成過失責任，且損失中的部分費用並非必要、重複或需折舊，應再次審核，再加上任男及彭男都屬基層人員，非特殊身份人士，認為精神撫慰金請求過高。



法官認，彭男是鄉公所清潔隊員，是執行職務的公務員，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。而彭男執行職務時，因應注意而未注意導致任男發生車禍碰撞致使受傷，彭男更因過失傷害罪遭判拘40天，從而認定彭男過失行為與任男受傷有因果關係，鄉公所應負賠償之責，並以任男合計損失367萬的7成過失比例，判湖口鄉公所應賠257萬餘元給任男。

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