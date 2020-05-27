放寬垃圾車後方可載人？清潔人員全怒了　交部澄清「修法內容」：是誤會

▲全國環保公務機關總工會抗議交通部背棄承諾、公然說謊。（圖／記者許展溢攝）



記者賴文萱／台北報導

全國環保公務機關總工會（全環總）不滿交通部修正「道路交通安全規則」77條規定，將「車廂以外不得載人」改為「不得載客」，意思等同可在垃圾車後斗載人，怒批難道清潔人員的生命就不是生命？對此，交通部表示，該條修法內容主要是針對客運、客車載人規範，但垃圾車屬於貨車，澄清工會是誤會一場。

全環總今（27日）召集全台各縣市環保局工會代表到交通部前抗議，怒批交通部是背信忘義的單位，大喊「反站立、要安全」，要求政府撤銷「道路交通安全規則」77條修法。

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▲全環總認為，垃圾車後方若可載清潔人員，等於視他們生命安全於無物。（圖／記者李毓康攝）

全環總指出，該條法規文字從「車廂以外不得載人」改為「不得載客」，怒批不能載客卻能載他們工作人員？難道他們的生命就不是生命？一紙行政命令，都未與工會代表或是勞方有任何協商及討論，就要全國近3萬3千名清潔隊員冒生命危險工作，視清潔隊員生命安全於無物。

桃園市環保局企業工會理事藍志銘說，反對人員站在後面主要是，上、下班時間車輛多，不管後面人員還是民眾，都會產生很多危險性，舉例自己曾要幫騎車來倒垃圾的人拿起來，結果就被後方小客車撞上，就算之前有說過要加裝護欄，但根本沒用。

▲▼全環總喊話交通部，如涉及清潔隊員勞動環境相關交通法規增修，都要與和工會進行協商。（圖／記者許展溢攝）



對此，交通部路政司科長趙晉緯表示，今天有接下全環總的陳情書，但也有跟工會說明，108年8月因應環保署需求，交通部有評估是否開放垃圾車可以載人，不過因工會仍有意見，因此決議在沒有共識前不會增訂相關修法，目前確實也沒有。

至於今天工會怒批的「道路交通安全規則」77條修正內容，交通部則澄清，77條將文字從「不得載人」修正為「不得載客」，是因為檢討過程中發現子法跟母法文字不一致，才有做修正，不過那主要是針對客車載人的規定，垃圾車屬於貨車，因此並不適用，工會是誤會了。

交通部也強調，針對垃圾車是否開放載人議題，交通部立場沒有改變，請全環總不用多心，後續也會尊重工會清潔隊員的意見，在全環總與環保署達成共識前，並不會有任何修法。

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