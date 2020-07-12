抗老化救星！台師大研發「超氧化物歧化酶」酵素　清除自由基、解決發炎





▲李位仁研發「超氧化物歧化酶」人工酵素，可有效清除自由基，對抗老化及器官發炎。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

醫學界證實人體內的「自由基」會攻擊細胞，造成老化，甚至致癌，台灣師範大學化學系教授李位仁耗時十年，成功研發出「超氧化物歧化酶」人工酵素，可有效清除自由基，對抗老化及器官發炎，堪稱全球首創可在常溫空氣下保存的超氧自由基剋星，該項關鍵技術取得七個國家的八項專利，技術讓與給太元精密/太元生醫公司，已開發護膚保養品等外用產品。

台師大指出，超氧自由基雖是維持人體機能必要元素之一，但必須維持在極低濃度，一旦濃度提升，將造成疾病，國外有研究發現，超過8成的重大疾病與自由基有關，包括心血管疾病、神經退化疾病、白內障、各類器官慢性發炎及皮膚和身體老化，甚至癌症等。

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李位仁自2010年透過化學合成技術，研發超氧化物歧化酶人工酵素，經研究測試，在有機溶劑下，約四分鐘左右可消除96%的超氧自由基，避免細胞內粒線體受其攻擊，減輕發炎反應、延緩老化、以及預防疾病產生。

▲李位仁（左）研發「超氧化物歧化酶」人工酵素，關鍵技術讓與給太元精密太元生醫公司，圖右為董事長潘力齊。（圖／台師大提供）

台師大說，這項技術更是全球首創可於常溫空氣中保存的超氧自由基剋星。海洋中藍綠藻裡的鎳超氧化物歧化酶，與作用於人體內的超氧化物歧化酶有相同功效，相較於從生物體內提取的酵素，李位仁發現，以化學合成方法製造出來的人工酵素相對穩定，可於室溫下長時間保存，並可大量合成。

該技術自2014年起陸續獲得中華民國、美國、日本、德國、加拿大、英國、馬來西亞等七個國家共八項專利，有效抑制人體過量的超氧自由基，另已透過研究證實，可有效延緩神經退化疾病、舒緩膀胱過動症等器官慢性發炎問題。2018年，在台師大研究發展處協助下與太元精密締約，完成「新穎鎳錯合物及其衍生物與其製法及其做為抗氧化劑之應用」專利讓與，創下台師大歷年來最高技轉金額紀錄。

▲台師大研發「超氧化物歧化酶」酵素。（圖／台師大提供）



李位仁說，現階段已順利開發數款外用產品，如抑制皮膚細胞中受紫外線、空汙、壓力等因素影響而增加的超氧自由基、減緩皮膚暗沉、皺紋、斑點等膚況老化問題的護膚產品。隨著太元生醫與海內外廠商共同開發、量產各類產品，此項技術將成為全人類對抗氧化的救星。

李位仁表示，雖然身體機能與年華老去是不可逆的自然現象，但透過適度、適量人為干預，可以延緩這個過程，將技術讓與生醫技術創造更全面的發展空間，期待他們透過跨國、跨域合作，以這項技術為人類創造最大福祉，他也會繼續在學術端給予最大協助。

台師大研發處許瑛玿處長亦表示，大學的研究成果往往停留在創新、創意，最多「賣專利」，技轉廠商願意投入大量資金，將台師大的專利成果完成商品化加值，並已進行量產、銷售，是雙方產學合作的最佳結果，大學除了能獲得資金，挹注教學及研究，幫助學校發展，也能做為企業界的後盾，提昇國家產業的競爭力。