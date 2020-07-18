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1萬盒16分鐘賣光！民眾大熱天超商瘋搶「薰衣草紫」口罩

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▲▼萊爾富開賣口罩已完售。（圖／記者陳涵茵攝）

▲萊爾富開賣預購薰衣草紫口罩新色，目前已完售。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

萊爾富於今（18日）開放預購薰衣草紫口罩新色，上午10點正式開賣，10點05分店家已出現排隊人龍，全台門市限量1萬盒，開賣16分鐘全數搶光，不少民眾都沒買到。

▲萊爾富排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

門市10點5分就出現長長排隊人龍等著買口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

▲薰衣草紫口罩。（圖／業者提供）

▲薰衣紫口罩。（圖／業者提供）

萊爾富新色口罩原預計將從上午10點開放預購至晚間7點，僅限門市Life-ET機台預購，不過上午10點16分畫面即顯示紫色頁面上頭出現「商品已售完」。

第三批台灣製造的LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色炫彩醫療口罩系列薰衣紫，每盒50入特價349元，每片6.98元，7月29日才能正式取貨。

▲萊爾富薰衣草子紫。（圖／業者提供）

▲7月29日才能取貨。

有別於丹寧玫瑰色預購在平日早上開賣，萊爾富表示應是這次選在星期六開賣，反應比前幾次熱烈，民眾敲碗下次開賣時間，官方則回應一切等官網公告。 

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