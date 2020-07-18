兒2歲生日！見「枕邊人被分屍」崩潰狂打：鼻要啦！媽笑歪：太殘忍嗎

▲熊熊蛋糕出現啦！（圖／張家甄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

「這樣會太殘忍嗎？」一名人妻買特製萌熊蛋糕要幫兒子慶生，結果蛋糕剖開那一剎那，孩子的幼小心靈也碎了。原來兒子天天都會抱熊玩偶睡覺，赫見「它」被當場宰殺，當場爆哭狂打媽媽，「痛痛～快停止啦～」影片曝光後，引發近萬人朝聖笑虧，「太壞了，警察有人虐待兒童！」

一名漂亮媽咪在臉書《爆廢公社》貼出兒子2歲的慶生影片，她笑稱，翔翔（小名）從出生就抱著熊熊玩偶睡覺，一刻都無法分離，因此靈光一閃，生日前夕特製一個萌熊蛋糕，沒想到反把兒子給嚇哭。

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近2分鐘影片可見，媽咪握著兒子的小手手，要往熊熊的頭一刀剖開，原本一臉茫然的翔翔，下秒嚎啕大哭，不忘狂打媽媽的肩膀，想必心裡OS一定喊著「壞壞～熊熊痛痛啦～」

▲翔翔狂打媽嗎，要求「拜託快停止啦～」



見到翔翔爆哭的反應，全家人早已笑到仰天，媽咪只好從旁邊再劃一刀，結果兒子又崩潰了，拼命狂打媽媽的後背，「拜託快停止啦～」最後媽咪邊笑邊將熊熊「五馬分屍」後，兒子還氣得打臉抗議。

「這樣會太殘忍嗎？」媽咪解釋，本以為翔翔看到熊熊蛋糕，會衝過去抱住，結果變成狂打她出氣，「以後蛋糕還是買正常的就好了，但他最後還是吃了完整一塊了！」事後，媽咪也趕緊拿出熊熊本尊，翔翔緊抱秀秀，還再三確認是熊熊沒錯，讓她哭笑不得。

▲媽媽拿這張照片，特地製作熊熊蛋糕！

影片曝光後，掀起近萬名網友笑壞回應，「提早體驗社會的殘酷」、「他表情：想吃..但是那是熊熊」、「不殘忍，剛好符合媽媽的預期」、「我女兒兩歲生日時，她的佩佩豬蛋糕完全不給切，每天端出來看一下，再冰回冰箱直到壞掉，都不給別人切或吃」、「好崩潰喔，一直打媽媽」、「更可怕的是等等大家還要分盤吃牠～求弟迪內心陰影面積」。

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