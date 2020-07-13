我媽很瘋狂！6天5夜征服台灣...超狂媽「收最棒禮物爆哭」：兒子長大了

▲蘇澳某路段海景，超美！（圖／吳姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者劉維榛／綜合報導

本站曾報導《「我媽很瘋狂」2天騎300km環島：送兒畢業禮物！神遇白沙屯媽祖...萬人刷讚》，如今母子倆歷經6天5夜環島，終於抵家了，她笑稱，台灣的路真的很好騎，一路上也感受兒子長大了，耍完脾氣，事後卻懂得反省道歉，或是為了想去的目標，兒子自己會做功課，此趟機會教育就是最棒的禮物。

「我跟熱血兒子已經回到三重了！」一名媽媽表示，6天5夜能順利完成，要感謝民眾們熱情打氣，原本這一趟母子倆是要享受美食之旅，結果被Google Map給帶錯路，誤打誤撞騎了奇怪路線，慶幸總有路人幫忙糾正路線，媽媽笑稱，「或許是白沙屯媽祖保佑啦～」

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此次台灣走透透，美景盡收眼底，媽媽感動直呼，更難得可貴的是，難得母子獨處這麼久，「我發現兒子真的成熟、長大了！」一路上彼此有冷戰、鬧彆扭、歡笑、胡鬧，媽媽說，反而更能了解孩子的想法跟感受，她舉例，因兒子想去知本泡溫泉，勢必要放棄其他行程，讓兩人僵持不下，沒想到兒子想通後，不僅主動來道歉，更一手包辦查網路跟訂房。

▲原本要去太麻里看日出，後來改成七星潭賞景！



媽媽認為，當初出發前分配工作，自己就是負責騎車、兒子則在後座看導航引路，「就是說好要一起完成夢想、一起互相學習。」騎車的過程中，媽媽也不斷觀察兒子一舉一動，儘管有買鏈子綁住手機，「但兒子還是怕掉，看得出他做事非常小心翼翼」，環島過程中，也看見很多家長帶小孩旅行，真的是很棒的機會教育。

事實上，兒子的夢想是當導演，這次挑戰120小時逆時針環島成功，幸運接受各家媒體採訪，也看到記者們的辛勞，更藉機讓他瞭解這一行的背後秘辛，一路上，媽媽也多次試探，結果兒子熱情不減，堅持未來就要當導演。

環島最後一天，熱血母子倆從宜蘭礁溪出發，沿著濱海返回家中，驚喜的是，爸爸跟妹妹早在樓下迎接。媽媽笑稱，「我們沒有事先通知」，原來老公無時無刻盯定位系統，而妹妹也自動自發寫大字報，「歡迎回家，恭喜你們完成這趟旅程，你們玩得愉快嗎？」讓媽媽超感動直呼，「我很幸運，兒子跟女兒都如此乖巧！」

▼妹妹窩心迎接，超感人！

